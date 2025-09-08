Έρευνες διενεργούν Αστυνομία και Πυροσβεστική του Λονδίνου για το περιστατικό που προκάλεσε την εκκένωση του τερματικού σταθμού 4 του αεροδρομίου Χίθροου.

Ο τερματικός σταθμός εκκενώθηκε, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε αυτό που η Πυροσβεστική περιέγραψε ως «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά». Περίπου 20 άτομα εξετάστηκαν στο σημείο από παραϊατρικό προσωπικό της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου, αφού ανέφεραν τραυματισμούς. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε, ότι «δεν βρέθηκε ίχνος οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ουσίας». «Περίπου είκοσι άτομα ανέφεραν τραυματισμό. Κανένα δεν θεωρήθηκε απειλητικό για τη ζωή ή για την υγεία τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου δήλωσε γύρω στις 6.40 μ.μ. τοπική ώρα, ότι το check-in του τερματικού σταθμού 4 είχε κλείσει και εκκενωθεί, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε ένα περιστατικό. Ο τερματικός σταθμός κηρύχθηκε «ασφαλής για επαναλειτουργία» λίγο μετά τις 8 μ.μ. τοπική ώρα. Σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν, ότι ο τερματικός σταθμός 4 είναι ασφαλής για να ανοίξει ξανά και κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πτήσεις θα αναχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί σήμερα. Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση που προκλήθηκε, η ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Ενθαρρύνουμε τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους απόψε και οι συνάδελφοί μας θα είναι διαθέσιμοι όλη τη νύχτα για να βοηθήσουν».

Όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου (LFB) περιέγραψε αρχικά το περιστατικό, ως «πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών» και δήλωσε ότι είχαν αναπτυχθεί εξειδικευμένα συνεργεία, για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση του τόπου. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η υπηρεσία κλήθηκε για πρώτη φορά για το περιστατικό στις 5.01 μ.μ. και συνεργεία από το Φέλθαμ, το Χίθροου, το Γουέμπλεϊ και τους γύρω πυροσβεστικούς σταθμούς έχουν σταλεί στο σημείο».