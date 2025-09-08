Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όπου έκλεισε και εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 4.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, έχει κλείσει και το check-in στον τερματικό σταθμό 4, ο οποίος έχει εκκενωθεί, καθώς όπως αναφέρει «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό». Η διοίκηση του αεροδρομίου καλεί τους επιβάτες να μην πλησιάζουν στον τερματικό σταθμό 4 και ότι υπάλληλοι του αεροδρομίου θα παράσχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στους επιβάτες εκεί που βρίσκονται.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το λόγο του συναγερμού στον τερματικό σταθμό 4, ωστόσο επισημαίνεται, ότι «όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά».

Terminal 4 check-in has been closed and evacuated while emergency services respond to an incident. Please do not travel to Terminal 4, colleagues are supporting passengers on site. We will provide further information as soon as we can, all other terminals are operating as normal pic.twitter.com/Zdbc8D7gw3 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2025

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε στο SKY News, ότι «οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Χίθροου. Εξειδικευμένα συνεργεία έχουν αναπτυχθεί, για να πραγματοποιήσουν μια αξιολόγηση του τόπου και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο περιστατικό».

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να δείχνουν πολλά ασθενοφόρα έξω από τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου. Οι Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν, ότι τα τρένα δεν έκαναν στάση στον τερματικό σταθμό 4 του Heathrow λόγω «υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό».