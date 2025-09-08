Το viral βίντεο του μήνα: Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μια Καρυάτιδα ζωντανεύει μέσα από την οθόνη: αφήνει πίσω το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο και επιστρέφει στο Μουσείο της Ακρόπολης, για να σταθεί ξανά δίπλα στις αδελφές της.

Το βίντεο δεν είναι απλώς οπτικά εντυπωσιακό· στέλνει και ένα ισχυρό μήνυμα για τον διαρκή αγώνα της Ελλάδας για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Μια γυναικεία φωνή συνοδεύει το ταξίδι της Καρυάτιδας: «Μονάχη για αιώνες, μακριά από τον τόπο μου, ένιωθα την απουσία των αδελφών μου. Άκουγα ψιθύρους και βήματα, αλλά όχι το γνώριμο γέλιο τους. Ονειρευόμουν τον ήλιο του Αιγαίου και την πόλη που με γέννησε. Και τώρα, επιτέλους, είμαι σπίτι. Η Ακρόπολη απλώνεται μπροστά μου, οι αδελφές μου πλάι μου. Μαζί ξανά, κοιτάζουμε τον ουρανό, ακλόνητες και αιώνιες».

Δείτε το βίντεο: