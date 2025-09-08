Ένα σοκαριστικό περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, καθώς 88χρονος άνδρας πυροβόλησε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του γιατί όπως ανέφερε, ήθελε να τον φοβίσει, επειδή το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά.

Όπως μετεδωσε το MEGA και το Live News, έβγαλε το αεροβόλο, πυροβόλησε δύο φορές και πέτυχε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. Ο 88χρονος από τον Τύρναβο, βγήκε εκτός εαυτού. Στο αυτόφωρο παρουσιάστηκε μετανιωμένος. Είπε ότι πήρε το όπλο στα χέρια του για να τον φοβίσει, επειδή το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και ήθελε να κάνει κάτι για να απομακρύνει την εγγονή του από εκείνον.

«Μάλωναν τα παιδιά ,είπα να τα φοβίσω. Ενοχλούσε την εγγονή μου. Καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη. Έχουμε σχέση με την οικογένεια του. Δεν πείραξα άνθρωπο μέχρι τώρα, ούτε γάτα. Ήθελα να τους φοβίσω να φύγω», είπε ο 88χρονος.

«Εκείνη την ώρα που περνούσε (ο 18χρονος) με το ηλεκτρικό το μηχανάκι που έχει και περνούσε απ’ έξω και έβγαλε (ο 88χρονος) το όπλο και τον χτύπησε δύο φορές λέει. Αφού τον πήρε πίσω στον ώμο, στον αριστερό. Μπορούσε να κτυπήσει στο κεφάλι, οπουδήποτε. Κι άλλη φορά του ξαναείπε πάλι. Ξανά απείλησε πάλι ότι θα τον χτυπήσει με το όπλο», είπε ο πατέρας του 18χρονου.

Ο 18χρονος από την πλευρά του δεν ζητά την τιμωρία του ηλικιωμένου, παρά τον τραυματισμό του, εκτιμώντας ότι ο 88χρονος δεν είχε πρόθεση να του κάνει κακό.

«Είναι ο παππούς της κοπέλας μου. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Ήταν πολύ λίγο. Πήγα στο σπίτι μου είπε φύγε και την ώρα που έφευγα με πυροβόλησε με το αεροβόλο. Με πήρε ξυστά. Αν όχι θα ήταν πιο σοβαρό. Μπορεί και ναί μπορεί και όχι. Ο πατέρας της κοπέλας μου δεν ζει. Ο παππούς την προστατεύει. Ήθελε να με τρομάξει. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να μου κάνει κακό. Δεν θέλω να τιμωρηθεί. Ήταν ένα ατυχές γεγονός».

Ο 18χρονος μετά τους πυροβολισμούς επέστρεψε και ήταν μαζί με την κοπέλα του σαν να μην έγινε το παραμικρό, αναφέρει στο Live News μάρτυρας, ο οποίος ενισχύει τα όσα ισχυρίζεται ο 88χρονος, για τους συχνούς τσακωμούς που είχε το νεαρό ζευγάρι.

«Έχει θέμα ο παππούς και δεν είναι και πολύ στα καλά του. Εγώ πέρασα γιατί μιλούσα με την εγγονή του παππού και μου έβγαλε όπλο ο παππούς και με πέτυχε. Δυστυχώς, με πέτυχε. Εμένα στο νοσοκομείο που είπαν ότι μπήκε και βγήκε. Δεν… δεν έγινε κάτι. Απλά με τρύπησε», είπε ο 18χρονος μιλώντας στο MEGA.

«Χθες το απόγευμα έγινε και το βράδυ και το βράδυ άραζε με την κοπέλα του αυτήν και άλλους φίλους εκεί πέρα και το έλεγαν και γελούσαν κι όλας. Τώρα να πηγαίνεις στο σπίτι της αλληνής και να μαλώνετε όλη μέρα και να πλακώνεστε, αυτή να σου πετάει το ένα, εσύ να της πετάς το άλλο κτλ και μέσα να μένει 88 χρονών άνθρωπος και να βλέπει να ξυλοφορτώνεις την εγγονή του, ε, κάποια στιγμή θα γυρίσει και το μάτι του ανθρώπου. Αυτός ο συγκεκριμένος παππούς είναι ο μπαμπάς του μπαμπά της. Με τον οποίο και μένει μαζί στο σπίτι. Και με τη μαμά της. Και με τα αδέλφια της. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μέσα στο σπίτι και τη ζει όλη αυτή την κατάσταση γιατί τον πήγαινε μέσα στο σπίτι. Το κοριτσάκι αυτό είναι 15 χρονών», αναφέρει μαρτυρία στο Live News.

Το δικαστήριο επέβαλε 4 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 88χρονο για την πρόκληση σωματικών βλαβών και παράνομη οπλοκατοχή.