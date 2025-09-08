Ένα σοκαριστικό περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, καθώς 88χρονος άνδρας πυροβόλησε 18χρονο γιατι δεν ενέγκρινε την σχέση του με την εγγονή του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το συμβάν έγινε έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου όταν είδε τον 18χρονο από την κοινή αυλή τους να πλησιαζει την κατοικία της εγγονής του. Σε μια φορτισμένη στιγμή από τα νεύρα του πήρε το αεροβόλο του και ξεκίνησε να πυροβολεί προς την κατεύθυνση του νέου.

Ο νεαρός βρέθηκε τυχερός στην ατυχία του καθώς τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου όπου προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του ευτυχώς δεν είναι ανησυχητική.

Οι αρχές της περιοχής συνέλλαβαν άμεσα τον ηλικιωμένο και κατασχέθηκε το όπλο του.