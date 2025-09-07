Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, την επομένη μιας άνευ προηγουμένου αεροπορικής επίθεσης στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο από έναν δημοσιογράφο αν είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επόμενη φάση των κυρώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, είμαι». Ο Τραμπ έχει απειλήσει κατ’ επανάληψη τη Μόσχα με επιπρόσθετες κυρώσεις, τις οποίες όμως ανέβαλε για να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Εμφανίζεται ωστόσο δυσαρεστημένος από την αδυναμία του να βάλει τέλος στον πόλεμο, αφού αρχικά προέβλεπε ότι θα τον σταματούσε πολύ γρήγορα, αφού αναλάμβανε τα καθήκοντά του, τον περασμένο Ιανουάριο.

Το κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης, στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τη νυχτερινή αεροπορική επίθεση άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, με περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Από τα πλήγματα σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο από αυτούς στην πρωτεύουσα.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να φλέγεται η στέγη του επιβλητικού κτιρίου όπου συνέρχεται το υπουργικό συμβούλιο και γκρίζος καπνός να υψώνεται από αυτό. Ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού στο κτίριο που βρίσκεται στην καρδιά του Κιέβου, κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το Κοινοβούλιο.