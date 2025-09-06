Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει σειρά επιλογών σχετικά με τη Βενεζουέλα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης στρατιωτικών πληγμάτων εντός της χώρας, με στόχο καρτέλ των ναρκωτικών. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN, επικαλούμενο καλά ενημερωμένες πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούσαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, όπως εξετάζεται, θα σηματοδοτούσε σημαντική κλιμάκωση της ήδη τεταμένης σχέσης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Καράκας.

Πρόσφατα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα και βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως το συγκεκριμένο σκάφος μετέφερε «ναρκωτικά» και ότι η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο «11 ναρκωτρομοκρατών».

Νέα φάση στην αμερικανική στρατηγική κατά της Βενεζουέλας

Το πλήγμα αυτό εκτιμάται πως αποτελεί την έναρξη μιας ευρύτερης επιχείρησης, με στόχο τη διακοπή της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πηγές του CNN, ενδέχεται να αποτελεί και μέρος σχεδίου για την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσινγκτον αποκαλεί «επικεφαλής καρτέλ».

Παρά τις αποκαλύψεις, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας προέβησαν άμεσα σε σχόλια σχετικά με τις πληροφορίες, όταν επικοινώνησε μαζί τους το πρακτορείο Reuters.

Διπλωματική ένταση και δηλώσεις για το πολιτικό μέλλον της Βενεζουέλας

Σε ερώτηση αν η Ουάσινγκτον σχεδιάζει αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, ο κ. Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους πως «δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός ότι είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες εκλογές, για να το θέσουμε επιεικώς».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της Βενεζουέλας. Σε διάγγελμά του δήλωσε: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της χώρας του.