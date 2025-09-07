«Παρά την τοξικότητα της εποχής και τις πολύ σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις, στην 89η ΔΕΘ έχουν αναδειχθεί τρεις στρατηγικές προτεραιότητες και προκλήσεις για την Ελλάδα του 2030, οι οποίες αποτελούν τη βάση για συγκλίσεις, συναινέσεις, κοινές προσπάθειες όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στο Οικονομικό – Επιχειρηματικό Φόρουμ της Ναυτεμπορικής «Η Βόρεια Ελλάδα του Μέλλοντος».

«Την πρόκληση να περάσουμε σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική οικονομία, την αποφασιστική μας βούληση να αντιμετωπίσουμε εδώ και τώρα το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και παράλληλα να δώσουμε άλλη δυναμική στην ελληνική περιφέρεια. Γιατί αυτός είναι όρος ύπαρξης της πατρίδας μας και βιώσιμης προοπτικής για την οικονομία, για το έθνος και για τον παγκόσμιο ελληνισμό. Αυτές οι προτεραιότητες είναι ήδη τμήμα ενός σχεδίου το οποίο υλοποιείται», συνέχισε ο υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «όταν ανέλαβα πριν 14 μήνες τα υπεύθυνα καθήκοντα του υπουργού Ανάπτυξης ξεκαθάρισα ότι προτεραιότητά μας είναι η συμβολή μας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα και γίνεται ήδη πράξη μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, την στρατηγική μας για τη βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να παράγουμε σύγχρονα και ανταγωνιστικά προϊόντα. Με στόχο να μειώσουμε και το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου».

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως ο αναπτυξιακός νόμος έχει στο επίκεντρό του τη Βόρεια Ελλάδα, τούς παραμεθόριους νομούς και τις περιοχές με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου και προσέθεσε: «Ταυτόχρονα, ακολουθούμε μια στρατηγική έργων ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών πάρκων, ώστε να στρέψουμε τις επενδύσεις μέσα στις ΒΙΠΕ».

Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ο Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «αποτέλεσε την πεμπτουσία των χθεσινών εξαγγελιών του πρωθυπουργού, διότι μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει δημιουργήσει η κάθε ελληνική οικογένεια. Αυτή η παρέμβαση είναι εξαιρετικής σημασίας, διότι αφορά πάνω από 1.7 εκατ. γυναίκες και άνδρες που έχουν ανήλικα παιδιά. Είναι σπουδαίο ότι τα νέα παιδιά που ανοίγουν τα φτερά τους, οργανώνουν τη ζωής τους και κάνουν πράξη τα όνειρά τους, γνωρίζουν ότι κάνοντας οικογένεια, θα έχουν μια καλύτερη φορολογική αντιμετώπιση. Είναι επίσης πολύ κρίσιμη και καθοριστική η πρωτοβουλία να μηδενίσει τον φόρο για τους νέους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και να τον μειώσει πολύ από τα 25 μέχρι τα 30 έτη».

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% τα τελευταία έξι χρόνια και προσέθεσε πως χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του μέτρου «ότι κάθε πολίτης που ζει στο ενοίκιο, θα λαμβάνει κάθε Νοέμβριο ένα νοίκι πίσω. Και με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού να μειώσει τον φορολογικό συντελεστή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν από 12.000 ως 24.000 ευρώ από ενοίκια, δίνεται ένα σοβαρό κίνητρο για φορολογική ειλικρίνεια».

Για την ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια, τόνισε πως «είναι ανάγκη να πειστούν οι νέες και οι νέοι που μένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι μπορούν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής στην περιφέρεια, εφόσον υπάρχουν ικανοποιητικές δουλειές και βασικές υποδομές που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την υγεία και όλα όσα απαιτούνται για να ικανοποιούνται οι ανθρώπινες ανάγκες».

Τέλος, ο Θεοδωρικάκος στάθηκε στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για χωριά που έχουν κάτω από 1.500 κατοίκους. «Είναι πολύ κρίσιμο ώστε να κρατηθούν τα περιουσιακά στοιχεία σε ελληνικά χέρια και με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν αρκετοί Έλληνες να επενδύσουν στα χωριά και στις κωμοπόλεις», κατέληξε.