Μετά από δέκα ημέρες γεμάτες κινηματογραφική λάμψη και δυνατές συγκινήσεις για τους απανταχού σινεφίλ, το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έριξε αυλαία το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε τόσο για τις εντυπωσιακές ταινίες όσο και για τα αξιοσημείωτα στατιστικά που άφησε πίσω της.

Η ανταπόκριση από τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα ήταν εντυπωσιακή, καθώς 4.580 ταινίες κατατέθηκαν για συμμετοχή. Από αυτές, οι 1.936 ήταν ταινίες μεγάλου μήκους, με τους δημιουργούς να επενδύουν 200 ευρώ (234 δολάρια) για να κυνηγήσουν μια θέση στο πολυπόθητο πρόγραμμα. Στις συμπεριλαμβανόταν η ολοκλήρωση της ταινίας μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2024 και η παγκόσμια πρεμιέρα της στη Βενετία.

Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής και οι πρεμιέρες

Την επιλογή των νικητών του κύριου διαγωνιστικού τμήματος ανέλαβε επταμελής Κριτική Επιτροπή υπό την προεδρία του ελληνικής καταγωγής Αμερικανού σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν (Alexander Payne). Μαζί του, μέλη όπως οι Φερνάντα Τόρες (Fernanda Torres), Μοχαμάντ Ρασουλόφ (Mohammad Rasoulof), Στεφάν Μπριζέ (Stéphane Brizé), Μάουρα Ντελπέρo (Maura Delpero), Κριστιάν Μουνγκιού (Cristian Mungiu) και Τσάο Τάο (Zhao Tao) συνέβαλαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.

Στο διαγωνιστικό τμήμα παρουσιάστηκαν 21 ταινίες πρεμιέρας, δηλαδή λίγο πάνω από το 1% των μεγάλου μήκους ταινιών που είχαν κατατεθεί. Φέτος Χρυσός Λέοντας απονεμήθηκε στο φιλμ του Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch), «Father Mother Sister Brother», όπως ανακοίνωσε το Associated Press.

Επιπλέον, εκτός συναγωνισμού προβλήθηκαν 30 ταινίες, ανάμεσά τους το «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino). Το παράλληλο τμήμα Ορίζοντες (Orizzonti) φιλοξένησε 19 φιλμ διεκδικώντας ξεχωριστές διακρίσεις, ενώ η ενότητα Venice Classics ανέδειξε 18 ψηφιακά αποκαταστημένες κλασικές ταινίες, προσφέροντας στο κοινό εξαιρετικής ποιότητας κινηματογραφικά αριστουργήματα.

Πολυεθνικός χαρακτήρας και σημαντικές στιγμές

Τα έργα που επιλέχθηκαν αντιπροσώπευσαν 65 χώρες από κάθε ήπειρο, με αξιοσημείωτες συμμετοχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ιταλία, τον Ισημερινό και τη Σλοβακία, καταδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα του Φεστιβάλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η ταινία της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Κάουτερ Μπεν Χάνια (Kaouther Ben Hania), «The Voice of Hind Rajab». Το φιλμ αυτό απέσπασε το Αργυρό Λέοντα – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής και καταγράφηκε στη ιστορία για το πιο παρατεταμένο standing ovation του Φεστιβάλ: πάνω από 20 λεπτά ασταμάτητου χειροκροτήματος. Μάλιστα, ξεπέρασε το περσινό ρεκόρ με Χρυσό Λέοντα της ταινίας «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar), που είχε συγκεντρώσει 18 λεπτά χειροκρότημα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη ταινία είχε και τη μικρότερη διάρκεια στη φετινή διοργάνωση, μόλις 90 λεπτά.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη διάρκεια κατείχε το πολιτικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασαγιάς (Olivier Assayas), «The Wizard of the Kremlin», με το χρόνο προβολής να φτάνει τα 156 λεπτά και τον Τζουντ Λο (Jude Law) στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin).

Κοινωνικές αντιδράσεις και τιμητικές διακρίσεις

Ξεχωριστή θέση στο φετινό Φεστιβάλ είχε η εντυπωσιακή διαδήλωση με αντικείμενο τον πόλεμο στη Γάζα. Στις 30 Αυγούστου, περίπου 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Λίντο, χτίζοντας τη μεγαλύτερη κινηματογραφική διαμαρτυρία που έχει σημειωθεί ποτέ, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Το μήνυμα ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα έκανε ιδιαίτερο αίσθημα εντός και εκτός Ιταλίας.

Δύο σπουδαίες προσωπικότητες τιμήθηκαν φέτος με τον Χρυσό Λέοντα Συνολικής Προσφοράς: η ηθοποιός Κιμ Νόβακ (Kim Novak), γνωστή για τον θρυλικό της ρόλο στο «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ (Alfred Hitchcock) και ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ (Werner Herzog).

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η επιστροφή του Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola) στη Βενετία. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης παρέδωσε ο ίδιος το βραβείο στον Χέρτζογκ, ενώ παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Megadoc» του Μάικ Φίγκις (Mike Figgis), το οποίο παρουσιάζει το παρασκήνιο της ταινίας του «Megalopolis».

Μεταξύ των προβολών ξεχώρισε και το «Marc by Sofia» της Σοφίας Κόπολα (Sofia Coppola), ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον γνωστό σχεδιαστή μόδας Μαρκ Τζέικομπς (Marc Jacobs).

Ρεκόρ, αίθουσες και αστέρες: Η εμπειρία πέρα από τον κινηματογράφο

Η ιστορική Sala Grande παραμένει το κέντρο του Φεστιβάλ, φιλοξενώντας τις σημαντικότερες προβολές και τις τελετές απονομής, ενώ υποδέχεται σταθερά 1.032 θεατές.

Μεταξύ των ιδιαίτερων στιγμών της φετινής διοργάνωσης ήταν και η διαμονή διασημοτήτων στο Belmond Hotel Cipriani, η οποία φτάνει τα 5.370 δολάρια ανά διανυκτέρευση. Το πολυτελές ξενοδοχείο επιλέγουν αστέρες όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Άνταμ Σάντλερ και η Τζούλια Ρόμπερτς, για την ιδιωτικότητα και την υπέροχη θέα που προσφέρει στη πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Το ξενοδοχείο έγινε επίσης γνωστό για το κοκτέιλ «Buonanotte», που δημιουργήθηκε ειδικά για τον Τζορτζ Κλούνεϊ από τον μπάρμαν Γουόλτερ Μπολζονέλα (Walter Bolzonella) στο Bar Gabbiano. Το κόστος του φτάνει τα 34 ευρώ και συνδυάζει βότκα, λάιμ, τζίντζερ, αγγούρι και χυμό κράνμπερι, με αποτέλεσμα, όπως περιγράφεται, ένα «δροσερό, φρουτώδες και με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ» ρόφημα.

Τέλος, η εμβληματική λιμνοθάλασσα της Βενετίας προσθέτει το δικό της χρώμα στη διοργάνωση. Η μεταφορά αστέρων με σκάφη αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν του Φεστιβάλ, με τα νερά να φτάνουν κατά τόπους σε βάθος έως 21 μέτρα.