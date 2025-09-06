Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας απένειμε τον πολυπόθητο Χρυσό Λέοντα στο «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους, ένα τρίπτυχο για τρεις διαφορετικές οικογένειες και τις δυναμικές τους, ενώ τον Αργυρό Λέοντα κέρδισε ο Μπένι Σάφντι για το «The Smashing Machine».

Παράλληλα το δράμα «The Voice of Hind Rajab», το οποίο βασίζεται στην αληθινή δολοφονία της πεντάχρονης Παλαιστίνιας Hind Rajab από τον στρατό του Ισραήλ, κέρδισε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής.

Πέρυσι, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κέρδισε το πολύτιμο βραβείο για την δραματική ταινία «The Room Next Door», με πρωταγωνιστές τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ.

Το «The Room Next Door», το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα What Are You Going Through της Αμερικανίδας συγγραφέως Σίγκριντ Νούνιες, αποτέλεσε την πρώτη του αγγλόφωνη ταινία μεγάλου μήκους.

Ο Μπρέιντι Κόρμπετ με την σειρά του κέρδισε Αργυρό Λέοντα για το έργο του «The Brutalist», το οποίο κέρδισε τρία Όσκαρ, ενώ η Νικόλ Κίντμαν κέρδισε το «Volpi Cup».

Οι ταινίες που διεκδικούσαν φέτος τον Χρυσό Λέοντα ήταν μεταξύ άλλων οι: «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «The Wizard of the Kremlin » του Ολιβιέ Ασαγιάς, «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπαχ, «The Voice of Hind Rajab» της Kaouther Ben Hania, «A House of Dynamite» της Κάθριν Μπίγκελοου, «The Sun Rises on Us All» του Κάι Σανγκτζούν, «The Testament of Ann Lee » της Mona Fastvold, «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους, «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-γουκ, «The Smashing Machine» του Μπένι Σαφντί και «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού έχει ως πρόεδρο τον σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν και περιλαμβάνει την ηθοποιό και σεναριογράφο Φερνάντα Τόρες, τον διακεκριμένο Ιρανό σκηνοθέτη Μοχάμαντ Ρασούλοφ, τον Ρουμάνο σκηνοθέτη-σεναριογράφο-παραγωγό Κριστιάν Μουνγκίου, τον Γάλλο σκηνοθέτη Στεφάν Μπριζέ, την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα Μάουρα Ντελπέρο και την Κινέζα ηθοποιό και παραγωγό Ζάο Τάο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Χρυσός Λέων για την Καλύτερη Ταινία: Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch

Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania

Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Below the Clouds, Gianfranco Rosi

Αργυρός Λέων για τον Καλύτερο Σκηνοθέτη: Benny Safdie, The Smashing Machine

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Καλύτερο Σενάριο: Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre

Volpi Cup για την Καλύτερη Ηθοποιό: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All

Volpi Cup για τον Καλύτερο Ηθοποιό: Toni Servillo, La Grazia

Βραβείο Marcello Mastroianni για τον Καλύτερο Νέο Ηθοποιό: Luna Welder, Silent Friend

Βραβείο Luigi De Laurentis για την καλύτερη ταινία-ντεμπούτο: Short Summer, Nastia Korkia

Βραβείο κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, Maryam Touzani

HORIZONS

Καλύτερη Ταινία: En el camino, David Pablos

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan, Akio Fujimoto

Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella

Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola

Καλύτερο Σενάριο: «The Ivy», Ana Cristina Barragán

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: «Without Kelly», Lovisa Sirén

VENICE CLASSICS

Καλύτερο ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο: «Mata Hari», Joe Beshenkovsky και James A. Smith

Καλύτερη αποκατεστημένη ταινία: «Bashu, the Little Stranger», Bahram Beizai

VENICE IMMERSIVE

Μεγάλο Βραβείο: «The Clouds Are Two Thousand Meters Up», Singing Chen

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: «Less Than 5gr of Saffron», Négar Motevalymeidanshah

Achievement Prize: «A Long Goodbye», Kate Voet και Victor Maes

*Με πληροφορίες από: Variety