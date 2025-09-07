Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025, ένας 32χρονος Έλληνας, μετά τη σύλληψή του στα Καμίνια από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου. Ο άνδρας κατηγορείται για σειρά από ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής και, υπό την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από υπάλληλο. Στη συνέχεια, διέφυγε από το σημείο.

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας

Μετά το περιστατικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Πειραιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο, προχωρώντας στη δέουσα προανάκριση.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκαν τόσο το μαχαίρι όσο και ο ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί στις ληστείες. Επιπλέον, από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς, σε συνεργασία με άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό του, είχε διαπράξει ακόμα τέσσερις ληστείες τον τελευταίο μήνα, σε περιοχές των Καμινίων, του Κορυδαλλού και της Νίκαιας.