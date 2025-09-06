Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνελήφθησαν, τις βραδινές ώρες χθες, 5 Σεπτεμβρίου 2025, δύο 17χρονοι, κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και τρεις ανήλικες ημεδαπές (ηλικίας 13, 14 και 15 ετών) για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή των τριών ανηλίκων, οι οποίες λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από σούπερ μάρκετ, προϊόντα αξίας -70- ευρώ, ενώ όταν έγιναν αντιληπτές από εργαζόμενες στο κατάστημα, άσκησαν σωματική βία σε αυτές, με σκοπό να διαφύγουν. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν -2- ακόμη άτομα, γονείς των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Επίσης προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων ημεδαπών, καθώς, στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -5,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και -4- επιπλέον άτομα, γονείς των ανήλικων δραστών, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.