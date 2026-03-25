Κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο με σημαντικά θέματα πολιτικής και οικονομίας πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη (26/3) στις 11:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, η συνεδρίαση περιλαμβάνει ενημέρωση, εισηγήσεις και παρουσιάσεις νομοσχεδίων από υπουργούς για κρίσιμα ζητήματα πολιτικής και οικονομίας.

Θέματα της συνεδρίασης

Πρώτο θέμα αποτελεί η ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις.

Ακολουθεί εισήγηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης αναφορικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για το έτος 2026.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα εισηγηθεί το νομοσχέδιο που αφορά την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2225, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές, και 2023/2673, που αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού 2024/1309, που προβλέπει μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit.

Τέλος, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα παρουσιάσει ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου.