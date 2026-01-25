Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα 26 Ιανουαρίου το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνεδρίαση αναμένεται να επικεντρωθεί σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνική πολιτική.

Στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Θεματολογία της συνεδρίασης

Κατά τη συνεδρίαση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης θα παρουσιάσει ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κράτους πιο φιλικού προς τον πολίτη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου θα παρουσιάσουν τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα εισηγηθεί το νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Ακόμη, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το σχέδιο νόμου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος θα παρουσιάσουν νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέσω της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και 2024/1788.

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.