Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο Χιονοδρομικό περίπου στις 9:00, χωρίς να έχει προηγηθεί προαναγγελία. Λίγο πριν από την άφιξή του, ο διευθυντής του Κέντρου, κ. Αλέξης Άγριος, ενημερώθηκε και υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε το εισιτήριό του, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο, προκαλώντας έκπληξη σε όσους τον αναγνώρισαν. Η παρουσία του δημιούργησε αίσθηση, με αρκετούς επισκέπτες να τον χαιρετούν. Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί να είναι ολιγόωρη, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει νωρίς για την Αθήνα.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Η επίσκεψη, πέρα από το τυπικό πολιτικό πλαίσιο, έδωσε τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό να έρθει σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε όλες τις στιγμές της επίσκεψης με φωτογραφίες και ρεπορτάζ.