Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ ήταν επιβεβλημένη λόγω της έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις εξαιτίας των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίες τοποθετήσεις του δείχνουν διάδρομο εκτόνωσης στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας, ενώ αναγνωρίζονται οι αμερικανικοί προβληματισμοί για την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου, που όμως μπορούν να λυθούν εντός υφιστάμενων συνθηκών.

Σχετικά με το συμβούλιο της ειρήνης που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν νομικούς προβληματισμούς καθώς η πρόταση υπερβαίνει την απόφαση 2803 του ΟΗΕ, προτείνοντας ωστόσο να συμμετάσχουν μόνο για την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο απαιτηθεί.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η πρόταση αυτή αποτελεί «εύλογη συμβιβαστική λύση» που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία χωρίς να δημιουργηθεί νέος οργανισμός που να ανταγωνίζεται τον ΟΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε ότι:«Η πρόταση μου είναι οι 13 χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης να συμμετάσχουν μόνο για το κομμάτι που αφορά τη Γάζα και για όσο αυτό χρειαστεί. Επίσης έκανε λόγο για ενωμένη Ευρώπη στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας.»

«Δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο να συγκαλείται έκτακτο συμβούλιο. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν επιβεβλημένο. Υπήρξε σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ. Πιστεύω, όμως, ότι οι χθεσινές τοποθετήσεις δείχνουν έναν διάδρομο προς εκτόνωση, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη Γροιλανδία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θεωρώ ότι αυτό είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα νέο οργανισμό ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκλήθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, πριν από λίγες ημέρες, έπειτα από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη ενός εμπορικού πολέμου από την 1η Φεβρουαρίου, εφόσον δεν του παραχωρούνταν ο έλεγχος της Γροιλανδίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προσωρινά αποσύρει την απειλή, επικαλούμενος συμφωνία που φέρεται να επιτεύχθηκε με το ΝΑΤΟ σχετικά με τη Γροιλανδία. Ωστόσο, επανήλθε στο ζήτημα το απόγευμα, με αφορμή την πώληση αμερικανικών ομολόγων, προκαλώντας νέα αναστάτωση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 59 χώρες συμμετέχουν στις προσπάθειες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, υπονοώντας πως πολλές από αυτές στηρίζουν το προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης.

Στην ομιλία του σημείωσε ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους και έφερε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε ότι όλοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Συμβούλιο Ειρήνης και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Μεταξύ των οποίων οι χώρες που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν είναι:

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Μπαχρέιν

Λευκορωσία

Αίγυπτος

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ιορδανία

Καζακστάν

Κόσοβο

Μαρόκο

Πακιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ουζμπεκιστάν

Βιετνάμ

Το Συμβούλιο Ειρήνης και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο νέο Συμβούλιο προβλέπεται θέση και για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό αν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν παρέστη στην τελετή στο Νταβός. Η ανακοίνωση του Συμβουλίου προκάλεσε αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι δεν είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Κατά την υπογραφή του Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, ο Τραμπ κάθισε δίπλα στους ηγέτες του Μπαχρέιν και του Μαρόκου. «Αυτό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ήταν κάτι που ήθελα πραγματικά να κάνω εδώ και δεν μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο μέρος για αυτό».

Επίσης. ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), παρά την επανειλημμένη κριτική που έχει ασκήσει στο παρελθόν εναντίον του διεθνούς οργανισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μόλις συγκροτηθεί το «Συμβούλιο Ειρήνης», «θα μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά ό,τι θέλουμε», προσθέτοντας πως θα εργαστεί σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη.

Τέλος, παρά τις επικρίσεις του προς τον ΟΗΕ, σημείωσε ότι βλέπει «τεράστιες δυνατότητες» στη λειτουργία του οργανισμού και στις προοπτικές συνεργασίας.