Η κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε νέες εικόνες για τα σχέδιά της για μια «νέα Γάζα», που περιλαμβάνει ένα κέντρο δεδομένων, πολυτελή διαμερίσματα και «παράκτιο τουρισμό».

⚡️🇺🇸🇵🇸BREAKING: Jared Kushner shares the ‘Master Plan’ for the ‘New Gaza’ which resembles a real-estate project: New Gaza could become a place of hope, even a destination, with strong industry and real opportunities for people to thrive and find meaningful employment. Once this… pic.twitter.com/BPziSi16bd — Suppressed News. (@SuppressedNws1) January 22, 2026

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, παρουσίασε τις εικόνες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην υπογραφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ στο Νταβός.

⚡️Kushner unveils “New Gaza” redevelopment plans during the Board of Peace ceremony in Davos. pic.twitter.com/IaYG3hqKc2 — S2FUncensored (@S2FUncensored) January 22, 2026

Οι εικόνες περιλάμβαναν εικόνες πολυτελών διαμερισμάτων, κέντρων δεδομένων, παράκτιου τουρισμού, καθώς και σχέδια για την κατασκευή περισσότερων από 100.000 κατοικιών και 75 ιατρικών εγκαταστάσεων, που δημιουργήθηκαν με τη χρήση υπολογιστικής γραφικής απεικόνισης, αναφέρει ο Indepedent.

Το σχέδιο ανοικοδόμησης θα πραγματοποιηθεί σε φάσεις, υποστήριξε o Τζάρετ Κούσνερ, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης του εργατικού δυναμικού, της 100% απασχόλησης και της «ευκαιρίας για όλους».

«Οι άνθρωποι μας ρωτούν ποιο είναι το σχέδιο Β μας. Δεν έχουμε σχέδιο Β, έχουμε ένα σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να κάνουμε αυτή τη συμφωνία να λειτουργήσει» πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένα γενικό σχέδιο. Θα το υλοποιήσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Εκεί χτίζουν πόλεις όπως αυτή, για δύο-τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Τις χτίζουν σε τρία χρόνια. Οπότε, κάτι τέτοιο είναι πολύ εφικτό αν το κάνουμε να συμβεί» συνέχισε.

«Το το παν είναι η τοποθεσία»

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Στην καρδιά μου είμαι άνθρωπος των ακινήτων, και το παν είναι η τοποθεσία. Έτσι, είπα “κοιτάξτε αυτή την τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, κοιτάξτε αυτό το όμορφο ακίνητο, τι θα μπορούσε να προσφέρει σε τόσο πολλούς ανθρώπους. Θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο! Άνθρωποι που ζουν σε τόσο άθλιες συνθήκες θα ζήσουν τόσο καλά. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την τοποθεσία».

Ο Τραμπ υπέγραψε τον ιδρυτικό χάρτη του “Συμβουλίου Ειρήνης” στο Νταβός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νωρίτερα σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 59 χώρες συμμετέχουν στις προσπάθειες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, υπονοώντας πως πολλές από αυτές στηρίζουν το προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης.

Μεταξύ των χωρών που έχουν συμφωνήσει είναι:

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Μπαχρέιν

Λευκορωσία

Αίγυπτος

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ιορδανία

Καζακστάν

Κόσοβο

Μαρόκο

Πακιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ουζμπεκιστάν

Βιετνάμ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη Γάζα, σημειώνοντας ότι εκεί ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Όπως υπενθύμισε, νωρίτερα μέσα στη χρονιά επιτεύχθηκε ειρηνευτική συμφωνία που προέβλεπε την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «πραγματικά φτάνει στο τέλος του», προσθέτοντας πως η σύγκρουση περιορίζεται πλέον σε «μικρές εστίες» που, όπως είπε, μπορούν να σβηστούν εύκολα.

Αναφερόμενος στη Χαμάς, σημείωσε ότι «πιθανότατα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της», τονίζοντας πως «πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους και αν δεν το κάνουν, θα είναι το τέλος τους».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, τουλάχιστον 466 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου.