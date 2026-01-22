Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι 59 χώρες εμπλέκονται στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας πως πολλές από αυτές έχουν εκφράσει υποστήριξη στο προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης.

Ο Τραμπ δήλωσε πως η Χαμάς έχει δεσμευτεί να πράξει όπως υπόσχεται, αν και χαρακτήρισε τα μέλη της ως «γεννημένα με όπλα στα χέρια τους».

Πρόσθεσε ότι η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα της, προειδοποιώντας πως διαφορετικά «θα είναι το τέλος τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Μεταξύ των οποίων οι χώρες που έχουν συμφωνήσει είναι:

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Μπαχρέιν

Λευκορωσία

Αίγυπτος

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ιορδανία

Καζακστάν

Κόσοβο

Μαρόκο

Πακιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ουζμπεκιστάν

Βιετνάμ

Ανέφερε επίσης πως πολλές χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Στην ομιλία του σημείωσε ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους και έφερε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε ότι όλοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Συμβούλιο Ειρήνης και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφορές στη σύγκρουση στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, κάλεσε εκπροσώπους από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο να υπογράψουν το ιδρυτικό έγγραφο του Συμβουλίου Ειρήνης. Οι τρεις ηγέτες χαμογέλασαν και ύψωσαν τα έγγραφα, προτού προσκληθούν και άλλα μέλη του συμβουλίου να υπογράψουν. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη Γάζα, σημειώνοντας ότι εκεί ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης.

Όπως υπενθύμισε, νωρίτερα μέσα στη χρονιά επιτεύχθηκε ειρηνευτική συμφωνία που προέβλεπε την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα “πραγματικά φτάνει στο τέλος του”, προσθέτοντας πως η σύγκρουση περιορίζεται πλέον σε “μικρές εστίες” που, όπως είπε, μπορούν να σβηστούν εύκολα.

Αναφερόμενος στη Χαμάς, σημείωσε ότι “πιθανότατα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της”, τονίζοντας πως “πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους και αν δεν το κάνουν, θα είναι το τέλος τους”.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, τουλάχιστον 466 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου.

Ποιοι βρέθηκαν στη σημερινή τελετή

Στην τελετή όπως αναφέρει το ΒΒC συμμετείχαν:

Αργεντινή — Πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι

— Πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι Αρμενία — Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν

— Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν Αζερμπαϊτζάν — Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ

— Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ Μπαχρέιν — Σεΐχης Ίσα μπιν Σαλμάν Αλ Χαλίφα

— Σεΐχης Ίσα μπιν Σαλμάν Αλ Χαλίφα Βουλγαρία — Πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιασκόφ

— Πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιασκόφ Ουγγαρία — Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν

— Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν Ινδονησία — Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο

— Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο Ιορδανία — Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αϊμάν Σαφάντι

— Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αϊμάν Σαφάντι Καζακστάν — Πρόεδρος Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ

— Πρόεδρος Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ Κόσοβο — Πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι

— Πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι Μογγολία — Πρωθυπουργός Γκομποτζαβίν Ζαντανσάταρ

— Πρωθυπουργός Γκομποτζαβίν Ζαντανσάταρ Μαρόκο — Υπουργός Εξωτερικών Νάσερ Μπουρίτα

— Υπουργός Εξωτερικών Νάσερ Μπουρίτα Πακιστάν — Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ

— Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ Παραγουάη — Πρόεδρος Σαντιάγο Πένια

— Πρόεδρος Σαντιάγο Πένια Κατάρ — Πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλ Ραχμάν Αλ Θάνι

— Πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλ Ραχμάν Αλ Θάνι Σαουδική Αραβία — Υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ

— Υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ Τουρκία — Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

— Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — Πρόεδρος της Αρχής Εκτελεστικών Υποθέσεων Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ

— Πρόεδρος της Αρχής Εκτελεστικών Υποθέσεων Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ Ουζμπεκιστάν — Πρόεδρος Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ

Το Συμβούλιο Ειρήνης και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο νέο Συμβούλιο προβλέπεται θέση και για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν παρέστη στην τελετή στο Νταβός. Η ανακοίνωση του Συμβουλίου προκάλεσε αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι δεν είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Κατά την υπογραφή του Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, ο Τραμπ κάθισε δίπλα στους ηγέτες του Μπαχρέιν και του Μαρόκου. «Αυτό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ήταν κάτι που ήθελα πραγματικά να κάνω εδώ και δεν μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο μέρος για αυτό».

Με ένα στυλό υπέγραψε τα έγγραφα και τα παρουσίασε χαμογελώντας στην κάμερα. Στη συνέχεια, ηγέτες από διάφορες χώρες —μεταξύ αυτών ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Χαβιέ Μιλέϊ, ο τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, καθώς και εκπρόσωποι από τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, το Κατάρ, την Ουρουγουάη και τη Βουλγαρία— υπέγραψαν επίσης.

Αναφορές στον ΟΗΕ και στη Γάζα

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον ΟΗΕ, λέγοντας ότι διαθέτει «τεράστιο δυναμικό», το οποίο ωστόσο «δεν έχει αξιοποιηθεί». Παρότι αναγνώρισε ότι υπάρχουν «υπέροχοι άνθρωποι» στον Οργανισμό, σημείωσε ότι δεν συνεργάστηκε με κανέναν κατά τη διάρκεια των «οκτώ πολέμων που έληξα».

Κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι δεν κατέβαλε επαρκείς προσπάθειες για τον τερματισμό συγκρούσεων, υποστηρίζοντας ότι «στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να το κάνει».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), παρά την επανειλημμένη κριτική που έχει ασκήσει στο παρελθόν εναντίον του διεθνούς οργανισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μόλις συγκροτηθεί το «Συμβούλιο Ειρήνης», «θα μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά ό,τι θέλουμε», προσθέτοντας πως θα εργαστεί σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη.

Παρά τις επικρίσεις του προς τον ΟΗΕ, σημείωσε ότι βλέπει «τεράστιες δυνατότητες» στη λειτουργία του οργανισμού και στις προοπτικές συνεργασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Νετανιάχου περί βοήθειας στη Γάζα, τις οποίες χαρακτήρισε ψευδείς, καθώς οι εισροές ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένουν περιορισμένες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι «η Γάζα θα διοικηθεί καλά και θα ανοικοδομηθεί υπέροχα», ενώ επαίρεται για την απελευθέρωση ομήρων.

Διεθνείς παρεμβάσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο Τραμπ υπενθύμισε ότι «ένα χρόνο πριν ο κόσμος φλεγόταν» και αναφέρθηκε σε μέτωπα που, όπως είπε, έκλεισε, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής επίθεσης στη Νιγηρία. Επέκρινε την Ισπανία για τη μη αύξηση των αμυντικών της δαπανών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, υποστήριξε ότι «αιχμαλωτίσαμε τον παράνομο δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο» και ότι οι σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση είναι «εξαιρετικές». Επισήμανε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει δραστηριότητες στη χώρα, εξάγοντας 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα θα αποκομίσει σύντομα «περισσότερα έσοδα από εμάς απ’ ό,τι σε χρόνια», ενώ αποκάλυψε πως είχε προγραμματιστεί και δεύτερη επίθεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Αναφορές σε Ιράν και ISIS

Επαινώντας τις ενέργειές του στο διεθνές πεδίο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το περασμένο καλοκαίρι, υποστηρίζοντας ότι «εξάλειψαν» την πυρηνική ικανότητα της Τεχεράνης. «Το Ιράν θέλει να συζητήσει και θα συζητήσει», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια μίλησε για τις επιχειρήσεις κατά του ISIS στη Συρία, επισημαίνοντας ότι «συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα». Κατά την άποψή του, οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «πραγματικά υποχωρούν».

«Μόλις πριν από ένα χρόνο ο κόσμος ήταν πραγματικά σε αναβρασμό, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το γνώριζαν», κατέληξε ο Τραμπ.