Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής, επισημαίνοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, ανέφερε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπου συμμετείχε στις εργασίες του.

Όπως εξήγησε, οι επόμενες συνομιλίες «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στάση του Τραμπ απέναντι στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο Ρούτε τόνισε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», κατέληξε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.