Το νομοσχέδιο με τα νέα και αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, παρουσιάζουν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Το νομοσχέδιο, που θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, φέρνει «λουκέτα», πρόστιμα-φωτιά αλλά και ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες με στόχο να μπει «φρένο» σε μια «μαύρη αγορά» η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση καθώς και η προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων.

Επίσης, στο νομοσχέδιο, έχουν ενσωματωθεί συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις όπως η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο αντί ενός σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και η επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν μεταξύ άλλων:

1. Μέτρα για αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού. Όπως έχει δηλώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης πρόκειται για ένα ολιστικό πλαίσιο που θα χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του, είτε αυτό αφορά μη αδειοδοτημένα site, είτε χώρους παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος

και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος Αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ.

σε ίντερνετ καφέ. Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.

για τους παραβάτες. Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) το 2024, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστοτόπους.

2. Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία με εφαρμογή κινητού και QR code. Η ΑΑΔΕ αναπτύσσει νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήρια. Το νέο σύστημα που θα ενεργοποιηθεί βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ.

3. Επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

4. Απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

5. Αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει η απαγόρευση νέων αδειών και μεταβιβάζονται είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά. Επίσης, για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή τους στο Μητρώο.