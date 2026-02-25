Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι περιοχές του βόρειου Έβρου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και τα έργα αποκατάστασης. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, καθώς και οι δήμαρχοι Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου και Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, σημείωσε: «Εμείς έχουμε δύο θέματα τώρα να χειριστούμε, το ένα ως προς την αποκατάσταση που είπε ο κ. υπουργός – εδώ είναι ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή στις περιοχές – θα γίνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τη Βουλγαρία για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, λέγοντας: «Ως προς τα νερά, ξέρετε ότι έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει με τη Βουλγαρία, ώστε να έχουμε ένα “παράθυρο” μιας τετραετίας, με εγγυημένες ποσότητες νερού όσον αφορά στο πότισμα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις ροές του ποταμού και από τις ορέξεις των φίλων μας. Να είμαστε ανεξάρτητοι».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει επιπλέον χρηματοδότηση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου. «Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα, τα έχουμε συζητήσει πολλές δεκαετίες, νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Εμείς, κ. περιφερειάρχα, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια, θα πάμε στα 30 εκατομμύρια για την ΟΧΕ του Έβρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στήριξη στον πρωτογενή τομέα

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με αγρότες στις Φέρες, όπου συζήτησε μαζί τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, εξαιτίας της ανομβρίας, των πυρκαγιών, των πλημμυρών και των ζωονόσων των τελευταίων ετών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάκαμψη της ελληνικής κτηνοτροφίας και αναφέρθηκε στην απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία για την αξιοποίηση των υδάτων του Άρδα εξασφαλίζει την παροχή νερού στον αγροτικό τομέα κατά τους θερινούς μήνες.

«Κάνουμε μία μεγάλη και δύσκολη μετάπτωση, αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν εύκολο. Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, γι’ αυτό και κάναμε αυτή τη στήριξη του εισοδήματος για όσους έχασαν τα ζώα τους. Θα υπάρχει και του χρόνου στήριξη εφόσον χρειαστεί», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η πλήρης εξάλειψη των ζωονόσων και η ανασύσταση των κοπαδιών.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι «τα νερά για το καλοκαίρι και για τα επόμενα χρόνια είναι εξασφαλισμένα» και υπογράμμισε τη δέσμευσή του για την υλοποίηση των έργων που εκκρεμούν. «Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές, και του Υπουργείου και του δικού μας γραφείου και του Κωστή Χατζηδάκη. Ξέρω τα προβλήματα και να μας έχετε εμπιστοσύνη. Ξέρετε πόσο έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα του Έβρου. Στα πλαίσια του εφικτού μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε», κατέληξε ο πρωθυπουργός.