Πολιτικό σεισμό που φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, αλλά και αμείλικτα ερωτήματα που μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντηθεί, προκαλεί η νέα δήλωση στο MEGA, του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές.

Στη νέα αποκλειστική δήλωση του στο MEGA Stories και το Inside Story, ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa, της εταιρείας που έφερε το Predator στην Ελλάδα, στέλνει νέο μήνυμα αυτή τη φορά στο Μέγαρο Μαξίμου. «Δεν θα γίνει το εξιλαστήριο θύμα της κυβερνητικής συγκάλυψης», διαμηνύει. «Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών. Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Η Χαριλάου Τρικούπη καλεί τους υπουργούς που παρακολουθούνταν να κινηθούν νομικά, την ώρα που ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη κάνει λόγο για θεωρίες συνωμοσίας εν μέσω πολέμων, επιμένοντας ουσιαστικά ότι όλοι οι υπουργοί μπορεί να παρακολουθούνται.

Γεωργιάδης: Ε, μη πέφτουμε από τα σύννεφα κ. Χρηστάκο.

Δημοσιογράφος: Εγώ λέω να πέφτουμε, γιατί αν παρακολουθείται ο αρχηγός του Στρατού, ο οποίος έχει στην πλάτη του την άμυνα της χώρας με αυτά που συμβαίνουν, εσείς το είπατε, εμένα με ανησυχεί.

Γεωργιάδης: Εάν ο αρχηγός του στρατού λέει απόρρητα μυστικά του κράτους στο κινητό του, όταν μας έχει πει η ΕΥΠ «θα προσέχεις να μην τα λες αυτά στο κινητό σου», δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.

«Από τη μία, είχαμε ένα παρακράτος που θα αγωνιστούμε να ηττηθεί στις εθνικές εκλογές και να είναι παρελθόν. Και από την άλλη, είχαμε κάποιους που και δεν έκαναν τίποτα για τις υποκλοπές και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα στον κόσμο ότι δήθεν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για κάποιους λόγους συνωμοσιολογίας. Αν τους είχαμε ακούσει, η υπόθεση θα είχε χαθεί», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Φτιάξαμε το λογισμικό αλλά δεν στείλαμε τα μηνύματα»

Ο πρώην ισραηλινός στρατιωτικός με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό δεν μένει όμως στις προειδοποιήσεις, αλλά δείχνει ευθέως προς την ΕΥΠ καθώς ήταν αυτή που λειτούργησε το Predator, όπως αφήνει σαφώς να εννοηθεί.

«Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από την υπηρεσία να γνωρίζει τους στόχους και να είναι ενήμερος για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις».

Η δήλωση του ισραηλινού επιχειρηματία με το Predator έρχεται σε συνέχεια της καθαρογραφής της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων στην οποία αποκαλύπτεσαι το κοινό κέντρο EYΠ και Predator, ενώ 277 φορές γίνεται αναφορά στο Γρηγόρη Δημητριάδη μέσω μαρτυρικών καταθέσεων και στα μαζικά μηνύματα Predator που φέρονται να εστάλησαν από το κινητό του τότε γενικού γραμματέα και ανιψιού του πρωθυπουργού.

«Η απόφαση δεν προσδιόρισε πότε, πού και πώς υποτίθεται ότι στείλαμε τους συνδέσμους για την πρόκληση των παρεμβάσεων, δεν επικαλέστηκε κανένα τεχνικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι εγώ ή κάποιος που ενεργούσε κατ’ εντολή μου πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις. Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο δεν έγινε καμία προσπάθεια πλήρους διερεύνησης αυτών των κατευθύνσεων».

Πλέον, ο δρόμος έχει ανοίξει επισημαίνουν με νόημα νομικοί και δικαστικοί κύκλοι για τη διενέργεια νέων ερευνών για πρόσωπα που μέχρι τώρα είχαν μείνει στο απυρόβλητο.