Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δημοσίευσε την τελευταία πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα, καλύπτοντας το διάστημα από την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025. Το δελτίο καιρού απευθύνεται σε όσους σχεδιάζουν μετακινήσεις, διακοπές ή δραστηριότητες στην ύπαιθρο, παρέχοντας αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τόσο ανά περιφέρεια όσο και για τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Γενικά χαρακτηριστικά Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα. Εκεί υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις που φτάνουν στα δυτικά τα 3-5, στα ανατολικά τα 4-6 και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 7 μποφόρ.

Σε επίπεδο θερμοκρασίας, η μέγιστη θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά ίσως αγγίξει και τους 33°C. Αντίθετα, στις Κυκλάδες και τις Σποράδες το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 29°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3-5, στα ανατολικά παροδικά ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33°C, στα ανατολικά και βόρεια 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός, μεταβλητοί άνεμοι 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 32°C.

Μακεδονία – Θράκη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες, πρόσκαιρα αυξημένες, νεφώσεις το απόγευμα κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33°C, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 33°C, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Καιρός κυρίως αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και κεντρικής Στερεάς, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι. Άνεμοι βόρειοι 3-5 και στα ανατολικά κατά τόπους έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33°C, στις Σποράδες έως 29°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29°C, στη νότια Κρήτη ως 32°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Καιρός γενικά αίθριος, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι 32°C, στα βόρεια 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Εξέλιξη καιρού: Δευτέρα 8 έως Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου: Κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις που στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα ενδέχεται να πυκνώσουν, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Πρωινές ώρες τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι, έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας: στα ηπειρωτικά ως 33°C, στα νησιά Ιονίου, ανατολικού Αιγαίου και Κρήτη 29-32°C, στις Κυκλάδες 26-28°C.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου: Κυρίως αίθριος καιρός, παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά (κυρίως ορεινά), όπου ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα κυμαίνονται στα δυτικά μεταβλητοί στα 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα, με τοπική άνοδο στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου: Διατηρείται το αίθριο σκηνικό, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι κυρίως ασθενείς στα δυτικά, ενισχυμένοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο.

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου: Αρχικά γενικά αίθριος, με σταδιακή αύξηση νεφώσεων κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Πιθανές τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί στα δυτικά έως 5 μποφόρ, βόρειοι στα ανατολικά και το Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αμετάβλητη.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου: Αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σταδιακά πιο πυκνές στα βόρεια και έπειτα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές, όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί στα δυτικά, στο Ιόνιο τοπικά ως 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι έως 7 μποφόρ. Αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η εβδομάδα που έρχεται διατηρεί τις καλοκαιρινές της διαθέσεις στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο τοπικές μπόρες στα ορεινά και ενισχυμένοι βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο, θα δώσουν το δικό τους στίγμα στον καιρό των ημερών.