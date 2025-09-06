Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της διεθνούς ειδησεογραφίας, καθώς επιδιώκει να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής της G20 στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2026, σε ιδιόκτητο τουριστικό συγκρότημα με γήπεδο γκολφ που ανήκει στην οικογένειά του. Παρά τις επίμονες κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι «δεν θα κερδίσουμε καθόλου χρήματα από αυτό», χαρακτηρίζοντας το «Trump National Doral Miami» στη Φλόριντα ως «την καλύτερη επιλογή» για τη διεξαγωγή της Συνόδου.

Παράλληλα, ο κ. Τραμπ επιβεβαίωσε πως δεν θα παραστεί στην προσεχή Σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο, ανακοινώνοντας πως τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς. Η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει την πολεμική που δέχεται ο Τραμπ, αφού κατά την προηγούμενη θητεία του είχε δεχθεί σφοδρή κριτική και για την πρόθεσή του να διοργανώσει τη Σύνοδο της G7 στο ίδιο του το ξενοδοχείο, μια ιδέα που τελικά εγκαταλείφθηκε υπό το βάρος της αντίδρασης για διαφθορά.

Επιμονή στις επιλογές και προσκλήσεις προς ηγέτες

O 79χρονος πρόεδρος τόνισε ενώπιον δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο ότι η σύνοδος του 2026 θα είναι «αληθινά μεγαλειώδης», σημειώνοντας πως το συγκρότημά του βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «κάθε χώρα θα έχει το δικό της κτίριο». Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να προσκληθούν στη Σύνοδο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ.

Η Προεδρία της G20 και η απουσία του Τραμπ

Η εναλλασσόμενη προεδρία της G20 φέτος ασκείται από τη Νότια Αφρική. Ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην μεταβεί στη Σύνοδο, επικαλούμενος «διώξεις της λευκής μειονότητας» από την κυβέρνηση της χώρας – ισχυρισμός που απορρίπτεται σθεναρά από την Πρετόρια. Τελικώς, ο πρόεδρος όρισε ως εκπρόσωπό του τον Τζέι Ντι Βανς, επιβεβαιώνοντας ότι «δεν θα πάω εγώ».

Κατηγορίες για προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίνεται έντονα από πολιτικούς του αντιπάλους και οργανώσεις κατά της διαφθοράς, που τον κατηγορούν πως εκμεταλλεύεται τη νέα του θητεία για να ενισχύσει οικογενειακά οικονομικά συμφέροντα, ειδικά στους τομείς των ακινήτων και των κρυπτονομισμάτων.

Επισήμως, δεν διατηρεί πλέον ενεργό ρόλο στη διαχείριση των οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς, θεωρητικά, την ευθύνη έχουν οι γιοι του. Ωστόσο, πλήθος παρατηρητών επισημαίνουν ότι ο κ. Τραμπ συχνά θολώνει τα όρια μεταξύ δημόσιου αξιώματος και προσωπικών συμφερόντων – φαινόμενο που προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι, πριν μερικές εβδομάδες, εκμεταλλεύτηκε επίσημο ταξίδι στη Σκοτία για τα εγκαίνια νέου γηπέδου γκολφ που φέρει το όνομά του.

Επενδύσεις, κρυπτονομίσματα και εταιρικές σχέσεις

Ο Τραμπ συμμετέχει τόσο ο ίδιος όσο και ο στενός συνεργάτης του, Στιβ Γουίτκοφ, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, γεγονός που ενίσχυσε εντυπωσιακά την προσωπική του περιουσία – ιδιαίτερα καθώς η κυβέρνηση προωθεί ενεργά την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκαλεί η συνεργασία με την εταιρεία World Liberty Financial, μέσω της οποίας οικογένειες αξιωματούχων συνδέονται με μεγάλα επενδυτικά σχήματα. Πρόσφατα, η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων λόγω μεγάλης συναλλαγής με εταιρεία του Αμπού Ντάμπι.

Την άνοιξη, κατά τη διάρκεια επίσημης περιοδείας στον Περσικό Κόλπο, ο Τραμπ δέχθηκε αίτημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για μεγάλη αγορά αμερικανικής τεχνολογίας αιχμής. Κατά το ίδιο ταξίδι, αποδέχτηκε ως δώρο αεροσκάφος Boeing από το Κατάρ, με σκοπό να μετατραπεί σε προεδρικό αεροπλάνο, παρά τις αντιρρήσεις των Δημοκρατικών.

Στην πρώτη του θητεία, η οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών Trump Organization είχε επιβάλει μορατόριουμ στις κοινές επενδύσεις με ξένους ιδιώτες, ωστόσο φέτος δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχο μέτρο.

Έρευνες και οικονομικά οφέλη

Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού The New Yorker («Ο Αριθμός», Αύγουστος), η οικογένεια Τραμπ φαίνεται να έχει αποκομίσει κέρδη πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια από διάφορες επιχειρηματικές και πολιτικές δραστηριότητες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.