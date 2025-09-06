Συγκινητικές και χαρούμενες στιγμές σημειώθηκαν στο περίπτερο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκαν τα παιδιά που συμμετέχουν στη δράση «Τζάμπολ Αγάπης», καθώς και αθλητές του Λιμενικού Σώματος, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή του σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία, εστιάζοντας στη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού. Με την παρουσία των παιδιών και των αθλητών υπογραμμίστηκε ο ρόλος που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην ενίσχυση της ενότητας και της συνεργασίας, ξεπερνώντας διακρίσεις και φραγμούς.

Το μήνυμα της αποδοχής μέσα από το μπάσκετ

Με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτησή του στο Χ τόνισε: «Υποδεχτήκαμε τα παιδιά του “Τζάμπολ Αγάπης” μαζί με αθλητές του Λιμενικού Σώματος. Με το χαμόγελο και την αγάπη τους μας θύμισαν ότι “μια μπάλα μπάσκετ ενώνει όλα τα παιδιά”». Το βασικό μήνυμα της δράσης ήταν ξεκάθαρο: «μια μπάλα μπάσκετ ενώνει όλα τα παιδιά», τονίζοντας τη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει κοντά διαφορετικούς ανθρώπους και να χτίζει γέφυρες επικοινωνίας και αποδοχής.