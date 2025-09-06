«Δεν συμμετείχα ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να συμμετάσχω σε προωθητικά κόλπα» δήλωσε η Πάμελα Άντερσον όταν αποδέχθηκε βραβείο στο Deauville American Film Festival αναφερόμενη στις φήμες ότι η σχέση της με τον Λίαμ Νίσον ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο για την ταινία Naked Gun που κυκλοφορησε τον Αύγουστο.

«Είμαι αυθεντική ως άνθρωπος και πιστέυω στις δεισιδαιμονίες για την αγάπη, δεν νιώθω άνετα να εκθέτω τίποτα από την προσωπική μου ζωη» είπε στην συνέχεια του λόγου της εξηγώντας ότι δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι τέτοιο για τα φώτα της διασημότητας αν και καταλαβαίνει γιατί παρεξηγήθηκε η σχέση τους μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο κοκκινο χαλί.

Pamela Anderson doesn’t play games when it comes to love. ❤️ ‘The Naked Gun’ actress shut down a recent report of staging a PR romance with Liam Neeson, while accepting an award at the Deauville American Film Festival in France. “I am authentically driven. I am superstitious… pic.twitter.com/hN9UlZW6la — Entertainment Tonight (@etnow) September 5, 2025

Οι πρώτες φήμες για την σχέση τους κυκλοφόρησαν λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας Naked Gun που συμπρωταγωνιστούν με τον Λίαμ να αναβιώνει τον ρόλο του ως Frank Drebin Jr και την Πάμελα να έχει τον ρόλο μιας τραγουδίστριας αλλά ενισχύθηκαν μετά την κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας με την στοργή αναμεσά τους να ξεχυλίζει αλλά ταυτοχρόνα να προβληματίζει τον κόσμο για το αν πρόκειται για μια αληθινή σχέση ή για έναν τρόπο να στραφεί η προσοχή των θεατών στην ταινία.

«Ξέρω οτι θα ερωτευτω ξανά και ξανά μπροστά στον φακό. Αυτός είναι ο ρόλος μου ως ηθοποιός. Αν κάνουμε την δουλειά μας σωστά, το νιωσεις εσύ ο ίδιος, είναι σαν καποιου είδους προβολής συναισθημάτων. Αυτό ειναι το μεγαλύτερο κοπλιμέντο»