Η Πάμελα Άντερσον μίλησε ανοιχτά για τη «χημεία» και το έντονο δέσιμο της της με τον Λίαμ Νίσον, επιβεβαιώνοντας τα όσα ακούγονται περί ειδυλλίου τις τελευταίες εβδομάδες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ήρθαν κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στη νέα ταινία The Naked Gun, η οποία έκανε πρεμιέρα την 1η Αυγούστου και από τότε κάθε κοινή τους εμφάνιση προκαλεί φρενίτιδα και πολλά σχόλια για την σχέση που φαίνεται να έχει γεννηθεί μαζί τους.

Η 58χρονη ηθοποιός και πρώην αστέρι του Playboy παραδέχτηκε, ότι στην αρχή ήταν «αγχωμένη» για τη συνεργασία, ωστόσο ο Νίσον την κέρδισε με τον χαρακτήρα του. «Είναι ένας πραγματικός τζέντλεμαν, γλυκός, δοτικός και γενναιόδωρος. Σε υποστηρίζει και σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστή. Δεν μπορείς παρά να ερωτευτείς έναν τέτοιο άνθρωπο», ανέφερε σε συνέντευξή της στο OK!. Σε άλλη δήλωσή της σημείωσε: «Έχουμε αληθινή σύνδεση, ειλικρινή και γεμάτη τρυφερότητα. Είναι ένας καλός άνθρωπος».

Τα σενάρια περί σχέσης ενισχύθηκαν τον τελευταίο μήνα, όταν πηγή κοντά στο ζευγάρι ανέφερε στη Daily Mail ότι «βγαίνουν εδώ και καιρό». Ο Νίσον, 73 ετών, δεν φοβήθηκε να εκφράσει δημοσίως τα συναισθήματά του, δηλώνοντας στο People: «Είμαι τρελά ερωτευμένος με την Pamela. Δεν έχει μεγάλο εγώ, είναι επαγγελματίας, αστεία και εύκολη στη συνεργασία».

Οι κοινές τους εμφανίσεις σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, με φιλιά και τρυφερότητες στο κόκκινο χαλί, έφεραν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην σχέση τους. Σύμφωνα με πηγή, ο Νίσον δείχνει ιδιαίτερη στοργή, στέλνοντας λουλούδια και περνώντας χρόνο με τους γιους και τα σκυλιά της Πάμελα. Οι δύο ηθοποιοί περνούν συχνά διακριτικά χρόνο μαζί στο σπίτι της στον Καναδά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Άντερσον υποδύεται μια τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο, ενώ ο Νίσον αναλαμβάνει τον ρόλο του Frank Drebin Jr. στο reboot της κλασικής κωμωδίας The Naked Gun (1988). Ο ίδιος παραδέχτηκε, ότι ένιωθε αβέβαιος για το αν μπορεί να ανταποκριθεί στον κωμικό ρόλο, τονίζοντας ότι δεν θέλησε να μιμηθεί τον Leslie Nielsen αλλά να κρατήσει σοβαρό ύφος, όπως υπαγορεύει η παράδοση του χαρακτήρα.

Το παρασκήνιο της ταινίας, σε συνδυασμό με την ακαριαία χημεία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, έχει στρέψει τα φώτα όχι μόνο στο νέο κινηματογραφικό εγχείρημα, αλλά και στη σχέση τους, που φαίνεται να εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια απλή συνεργασία.

