Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη, όταν πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα στο κλαμπ Taste of the City Lounge στο Μπρούκλιν. Όπως μεταδίδει το NBC, σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία στο περιστατικό εμπλέκονταν πολλοί δράστες, προσθέτοντας ότι η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και ότι κανείς δεν έχει συλληφθεί.

Οι νεκροί είναι ένας 27χρονος άνδρας, ένας 35χρονος άνδρας και ένας άνδρας άγνωστης ηλικίας, ανέφερε η αστυνομία. Οι άλλοι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή Crown Heights λίγο πριν τις 3:30 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης), μετά από πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς. Βίντεο από το σημείο δείχνουν ασθενοφόρα και περιπολικά να σπεύδουν, ενώ οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή.

🚨🇺🇸 BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK At least 7 people have been shot in the Crown Heights neighborhood of Brooklyn, New York. Details on suspects or motive remain unknown.pic.twitter.com/FNk0n4QJFa — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 17, 2025

🚨 BREAKING NEWS: At least 7 people have been shot in the Crown Heights area of Brooklyn, New York. pic.twitter.com/WsTi7190ee — Jabline (@Jabline_) August 17, 2025

Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στη Νέα Υόρκη

Η NYPD επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και καλεί τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Οι αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων, ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.

Το περιστατικό έρχεται μία εβδομάδα μετά από άλλο σοκαριστικό περιστατικό πυροβολισμών στο Times Square, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έφηβο δράστη σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.