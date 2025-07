Ενοπλος έσπειρε τον τρόμο χθες Δευτέρα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Όπως είπε στο CNN αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής της τάξης, κατά τα φαινόμενα ο ένοπλος αυτοκτόνησε, ενώ ταυτόσημες πληροφορίες μετέδωσε επίσης το ABC News. Σύμφωνα με τις αρχές, πέρα απο τον αστυνομικό, τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν δυο άνδρες και γυναίκα, ενώ πέμπτος άνθρωπος τραυματίστηκε.

Ο «μοναδικός δράστης» της επίθεσης «εξουδετερώθηκε», ανακοίνωνε νωρίτερα η επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις μέσω X. Επρόκειτο για 27χρονο από το Λας Βέγκας, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην αστυνομία της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Ο δράστης της πρόσφατης ένοπλης επίθεσης σε πολυσύχναστο πύργο γραφείων στην Park Avenue του Μανχάταν είχε στην κατοχή του σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο ανέφερε ότι έπασχε από Χρόνια Τραυματική Εγκεφαλοπάθεια (ΧΤΕ) μια σοβαρή εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου, που έχει συσχετιστεί με επαναλαμβανόμενα τραύματα στο κεφάλι. Παράλληλα, εξέφραζε την αγανάκτησή του απέναντι στο Εθνικό Πρωτάθλημα Αμερικανικού Ποδοσφαίρου (NFL), σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την εξέλιξη της έρευνας.

Το σημείωμα, το οποίο αποτελείτο από τρεις σελίδες και βρέθηκε στην πίσω τσέπη του παντελονιού του, περιείχε μεταξύ άλλων την επιθυμία του να μελετηθεί ο εγκέφαλός του μετά θάνατον. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον ένοπλο ως τον 27χρονο Σέιν Ντέβον Ταμούρα , κάτοικο Λας Βέγκας και πρώην αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

🚨 #BREAKING : New Photo shows the weapon used by 27-year-old Shane Tamura who opened fired in Midtown Manhattan pic.twitter.com/swFGLXuRDL

«Το ποδόσφαιρο του Τέρι Λονγκμου προκάλεσε θρόμβωση και με έκανε να πιω ένα γαλόνι αντιψυκτικό», έγραφε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Δεν μπορείς να τα βάλεις με το NFL θα σε συντρίψουν».

Ο Τέρι Λονγκ, πρώην παίκτης των Πίτσμπουργκ Στίλερς , αυτοκτόνησε το 2005 πίνοντας αντιψυκτικό και διαγνώστηκε μεταθανάτια με Χρόνια Τραυματική Εγκεφαλοπάθεια.

Ο Ταμούρα φέρεται να είχε ιστορικό ψυχικών διαταραχών. Πολλαπλές πηγές του CNN επιβεβαίωσαν ότι ήταν ταλαντούχος και ανταγωνιστικός ποδοσφαιριστής κατά τα μαθητικά του χρόνια. Πρώην συμμαθητής του από το λύκειο εξέφρασε την έκπληξή του, δηλώνοντας:

«Όταν τον γνώριζα, ήταν εξαιρετικός συμπαίκτης και γενικά ένας πολύ καλός άνθρωπος. Δεν προκαλούσε ποτέ προβλήματα — ούτε στο γήπεδο, ούτε στα αποδυτήρια. Αγαπούσε πραγματικά το άθλημα». Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε να μιλήσει με τον Ταμούρα περίπου δέκα χρόνια.

I have been on scene at the shooting in Midtown, and we can report the shooter is neutralized.

The NYPD are now searching 345 Park Avenue carefully. If you are in the building, please stay where you are.

People have been shot and injured, and I will soon be going to the… pic.twitter.com/FYcOfuMxg6

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025