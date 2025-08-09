Συναγερμός σήμανε στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης όταν τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, το οποίο επικαλείται πηγές από την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD). Πρόκειται για μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

Όπως μεταδίδει το AP, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου, 17 ετών, που αυτή την ώρα ανακρίνεται. Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο. Έως τώρα, πάντως, «δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ δεν έχουν κοινοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φερόμενο δράστη ή τις συνθήκες του περιστατικού.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όμως οι αρχικές αναφορές παραμένουν περιορισμένες όσον αφορά τα αίτια και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Αντίδραση των Αρχών

Σημειώνεται ότι, έως αυτήν την ώρα, η Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης «δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχολιασμό» του περιστατικού, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τα κίνητρα και τις εξελίξεις της έρευνας.

Το περιστατικό επιτείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στη Νέα Υόρκη και αναμένεται ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές για περισσότερες λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα.