Κλειστή θα παραμείνει η είσοδος της Αττικής Οδού από Λ. Δημοκρατίας προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο (Κόμβος 7), από τις 22:00 του Σαββάτου 06/09/2025 έως τις 05:00 της Κυριακής 07/09/2025.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού:

Οι οδηγοί μπορούν να εισέλθουν στην Αττική Οδό από τα διόδια Δημοκρατίας προς Ελευσίνα .

Θα κινηθούν μέχρι την Έξοδο 6 / Λ. Φυλής, θα κάνουν αναστροφή και θα επανέλθουν στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, χωρίς εκ νέου καταβολή διοδίων.

Η Νέα Αττική Οδός ζητά προσοχή στη σήμανση και τήρηση των ορίων ταχύτητας στα τμήματα όπου εκτελούνται εργασίες.