Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε σύγκρουση Ι.Χ. φορτηγού (αυτοκινητάμαξα) με άλλο φορτηγό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων (Χ/Θ 14,8). Μάλιστα, λόγω της σύγκρουσης, κάποια από τα αυτοκίνητα που μετέφερε η αυτοκινητάμαξα κατέληξαν στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την τροχαία, κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η μεσαία και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Άμεση υπήρξε η ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής