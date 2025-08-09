Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό μετά από καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων που σημειώθηκε πριν από λίγο στην έξοδο προς Ελευσίνα με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από τον κόμβο Μαγούλας έως και την έξοδο προς Ελευσίνα.

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.

Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά. Σε σχετική ανάρτηση, η εταιρεία ενημερώνει πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.