Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη.

Ο Ισπανός τεχνικός έφτασε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους συνεργάτες του το πρωί της Παρασκευής και αμέσως κατευθύνθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Ρύσιο, όπου ήταν σε εξέλιξη η πρωινή προπόνηση.

Εκεί, είχε μία πρώτη γνωριμία με τους παίκτες, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες τους οποίους θα έχει στον Άρη και θα ανακοινωθούν μαζί του μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Χιμένεθ θα γίνει μετά τις ανακοινώσεις για το «διαζύγιο» με τον Μαρίνο Ουζουνίδη, για το οποίο απομένουν λεπτομέρειες.