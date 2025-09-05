Η Ντρου Μπάριμορ ανακοίνωσε στην εκπομπή της ότι θα ήθελε πολύ να ξαναγυρίσει την κλασική ταινία «Death Becomes Her» μαζί με τους πρώην συμπρωταγωνιστές της Άνταμ Σάντλερ και Τζένιφερ Άνιστον.

«Έχουμε σκεφτεί μερικές ιδέες» είπε στην εκπομπή της. «Για αστείο, λέμε ότι θα κάνουμε την ταινία “Three’s Company”, αλλά είμαι πραγματικά αισιόδοξη για το “Death Becomes Her”, ένα ριμέικ του φιλμ» πρόσθεσε. Στην ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις του 1992 πρωταγωνιστούσαν η Μέριλ Στριπ, η Γκόλντι Χον, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι και ο Μπρους Γουίλις.

Η εμβληματική ταινία ακολουθεί τη Μαντλίν Άστον (Στριπ) και την Έλεν Σαρπ (Χον), οι οποίες εμπλέκονται σε μια μάχη μέχρι θανάτου για έναν άντρα, αφού έχουν πιει ένα μαγικό φίλτρο που τους χαρίζει αθανασία. Η ταινία κέρδισε ένα Όσκαρ για τα οπτικά εφέ και έγινε μιούζικαλ που παρουσιάστηκε στο Μπρόντγουεϊ.

Αν και η Μπάριμορ δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε καμία ταινία από το τέλος της σειράς του Netflix «The Santa Clarita Diet» το 2019, η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός δήλωσε ότι θα επέστρεφε στη μεγάλη οθόνη αν της δινόταν η ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με τον Άνταμ Σάντλερ.

«Ο ίδιος άνθρωπος, ο Άνταμ Σάντλερ. Πάντα ο Άνταμ», είπε στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show». «Ο Άνταμ ξέρει ότι θέλω πραγματικά να συνεργαστώ μαζί του και με την Τζένιφερ Άνιστον. Και οι δύο το ξέρουν αυτό» σημείωσε.

Η νέα ταινία του Σάντλερ, «Jay Kelly», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ, έλαβε 10λεπτη επευφημία από το κοινό μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.