Μια σημαντική νίκη για την Ελλάδα και την Κύπρο σημειώθηκε στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγα μόλις 24ωρα μετά το άγριο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος.

Στο πλαίσιο της Γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2026, υπερψηφίστηκε τροπολογία που αναγνωρίζει Ελλάδα και Κύπρο ως περιοχές της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο από παράνομες, αδήλωτες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες τρίτων χωρών.

Η προσθήκη αυτή έγινε μετά από παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, και αναφέρεται συγκεκριμένα στην τροπολογία 10 (παράγραφος 11α), ενισχύοντας τη θέση Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα προστασίας των θαλάσσιων πόρων.

«Έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση στο Αιγαίο. Τα παράπονα των Ελλήνων αλιέων είναι πολύ δυνατά και εξοργιστικά», σχολίασε στο MEGA ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου.

Η τροπολογία αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση των ελέγχων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ θα διοχετευτούν κονδύλια για επιτήρηση, έλεγχο και υποστήριξη των τοπικών αλιέων.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για την προάσπιση των αλιευτικών συμφερόντων και την καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.