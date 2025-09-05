Το 2028 η Porsche θα παρουσιάσει το M1, το οποίο θα αντικαταστήσει το Macan με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το νέο μοντέλο θα βασιστεί στην πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC), που χρησιμοποιεί και η τρίτη γενιά του Audi Q5, υιοθετώντας το σύστημα τετρακίνησης Quattro Ultra με προσθιοκίνητη φιλοσοφία. Πρόκειται για μια ριζική απόκλιση από την παράδοση της μάρκας, καθώς για πρώτη φορά σε 94 χρόνια ένα Porsche παραγωγής θα έχει προσθιοκίνητη «βάση».

Μέχρι σήμερα, η Porsche είχε επιμείνει σε εκτενείς τεχνικές παρεμβάσεις ώστε τα SUV της να διατηρούν τον πισωκίνητο χαρακτήρα. Το Macan, αν και μοιραζόταν πλατφόρμα με το Audi Q5, είχε εντελώς διαφορετικό σύστημα τετρακίνησης, ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει «γνήσια» οδηγική εμπειρία Porsche. Η νέα γενιά ωστόσο εγκαταλείπει αυτή τη στρατηγική, επιλέγοντας ταχύτερη ανάπτυξη έναντι της μηχανολογικής ανεξαρτησίας.

Αρχικά, η Porsche είχε ανακοινώσει πως μετά το 2025 το Macan θα παραχωρούσε τη θέση του αποκλειστικά στην ηλεκτρική έκδοση, με στόχο οι EV πωλήσεις να φτάσουν το 80% έως το 2030. Όμως η παγκόσμια επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά μοντέλα οδήγησε σε αναθεώρηση. Έτσι, η συνεργασία με την Audi εξασφαλίζει ταχύτερη εξέλιξη (από πέντε χρόνια σε τρία), διατηρώντας την παρουσία της Porsche στα SUV.

Η νέα προσθιοκίνητη φιλοσοφία υπόσχεται καλύτερη κατανάλωση και περισσότερο χώρο στην καμπίνα – χαρακτηριστικά που εκτιμούν οι αγοραστές SUV. Ωστόσο, οι παραδοσιακοί φίλοι της Porsche ίσως αντιδράσουν έντονα, καθώς η αλλαγή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής όπου η οδήγηση και η ακρίβεια στους χειρισμούς ήταν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία. Το μέλλον θα δείξει αν η στρατηγική αυτή θα αποδειχθεί επιτυχημένη.