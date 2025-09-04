Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Λονδίνο, όταν λεωφορείο της γραμμής 24 ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω σε πεζούς, έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Victoria.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Metropolitan Police, πεζοί και επιβάτες του λεωφορείου τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του λεωφορείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα και ελικόπτερο του London’s Air Ambulance, ενώ η Victoria Street παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία εκτρέπεται.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του τροχαίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις.

Ο 47χρονος Έμιτ Σούκερ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA: «(Το λεωφορείο) ερχόταν από το Γουέστμινστερ. Υπήρχαν περίπου 15, 16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομερό».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Άκουσα έναν δυνατό κρότο – βγήκα έξω και υπήρχε μια γυναίκα στο πάτωμα με πολλούς ανθρώπους γύρω της».

Πηγή: Independent, SkyNews