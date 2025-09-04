Ο Σαμ ΜακΝάιτ ο διάσημος κομμωτής που υπηρέτησε ως προσωπικός κομμωωττής της πριγκίπισσας Νταϊάνα από το 1990 έως το 1997, προέβη σε μια σπάνια και έντονη δήλωση, κατακεραυνώνοντας όσους επικρίνουν την Κέιτ Μίντλετον. Με την ανάρτησή του, ο ΜακΝάιτ τόνισε πως πέρα από τα ζητήματα του στιλ, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα και ευαίσθητα θέματα, όπως η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση της Κέιτ και του Ουίλιαμ μετά τις διακοπές

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μαζί με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ, πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τους, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Η επίσκεψη περιελάμβανε εκπαιδευτική ξενάγηση και συναντήσεις με μαθητές, ωστόσο η προσοχή των μέσων και των χρηστών των κοινωνικών δικτύων εστίασε στην αλλαγή στην εμφάνιση της Κέιτ.

Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της Κέιτ Μίντλετον

Η Κέιτ εμφανίστηκε με πιο μακριά, κυματιστά και αισθητά πιο ανοιχτόχρωμα μαλλιά από ό,τι την έχουμε συνηθίσει, προκαλώντας αμέσως ποικίλα σχόλια. Η αλλαγή αυτή ήταν τόσο έντονη που προκάλεσε μια σειρά από αντιδράσεις και θεωρίες στα social media, με πολλούς να υποστηρίζουν πως η πριγκίπισσα φορούσε περούκα.

Η έντονη αντίδραση του Σαμ ΜακΝάιτ

Αντιδρώντας σε όλα τα αρνητικά και κακοπροαίρετα σχόλια, ο Σαμ ΜακΝάιτ έγραψε: «Είμαι σοκαρισμένος, έντρομος, απογοητευμένος και αηδιασμένος από όλα τα άσχημα σχόλια για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας σήμερα». Τόνισε πως τα μαλλιά μιας γυναίκας δεν είναι απλώς εμφάνιση, αλλά κάτι προσωπικό που συμβολίζει αυτοπεποίθηση, προστασία και πολλά περισσότερα.

Αναφορά στη μάχη της Κέιτ με τον καρκίνο

Ο ΜακΝάιτ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η Κέιτ λόγω της θεραπείας της για καρκίνο. Υπενθύμισε πως η πριγκίπισσα είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο του 2024 την πάθησή της και το γεγονός ότι πλέον βρίσκεται σε ύφεση. «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο κακόβουλα και χωρίς καμία ενσυναίσθηση είναι τα σχόλια, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από άλλες γυναίκες, που επιτίθενται σε μια ευάλωτη νεαρή γυναίκα, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζει γενναία το κοινό λόγω του γάμου της και του ρόλου της», σημείωσε.

Η προσωπική επιθυμία της Κέιτ και ο σεβασμός που αξίζει

Ο κομμωτής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Κέιτ «θα προτιμούσε να ήταν μακριά από τη δημόσια σκηνή», αλλά παρά τις δυσκολίες εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο με ευφυΐα και διακριτικότητα. Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε και τη διάσημη φράση της πριγκίπισσας Νταϊάνα που του είχε πει κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους: «Γιατί δεν τα κόβεις τώρα;»

Η αμφιλεγόμενη συζήτηση για το αν φορά περούκα

Το νέο ξανθό look της Κέιτ πυροδότησε τη θεωρία ότι τα μαλλιά της δεν είναι φυσικά αλλά περούκα, καθώς πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν ότι η αλλαγή δεν φαίνεται αυθεντική. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν πως ίσως η πριγκίπισσα έχασε τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο. Άλλοι, όμως, υπερασπίστηκαν την εμφάνισή της, λέγοντας ότι τα μαλλιά της είναι extensions και όχι περούκα.

Οι επίμονες φήμες για την υγεία της πριγκίπισσας

Παρά τις επίσημες δηλώσεις της Κέιτ πως βρίσκεται σε ύφεση και αισιοδοξεί για το μέλλον, οι φήμες συνεχίζουν να φουντώνουν. Ανώνυμες πηγές από το παλάτι ανέφεραν πως η πριγκίπισσα παλεύει ακόμα με την κούραση και τις συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολεύοντας την επιστροφή της στους απαιτητικούς ρυθμούς της βασιλικής ζωής.

Η ξεχωριστή σχέση του ΜακΝάιτ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο Σαμ ΜακΝάιτ θυμήθηκε τη γνωριμία του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία ξεκίνησε από μια φωτογράφιση για το περιοδικό British Vogue. Εκείνη η συνεργασία οδήγησε στο θρυλικό κοντό κούρεμα που έγινε σήμα κατατεθέν της Νταϊάνα. Ο ΜακΝάιτ αναφέρθηκε και στην παροιμιώδη φράση της Νταϊάνα όταν του ζήτησε να κόψει τα μαλλιά της: «Γιατί δεν τα κόβεις τώρα;»