Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας έξι κεντρικών σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, από τις 15:00 και εξής, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης «Thema». Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή κυκλοφορία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεωτέρας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι “συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση”, ενώ η επαναφορά της λειτουργίας τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία. Οι υπόλοιποι σταθμοί του δικτύου θα εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

Λειτουργία του εκδοτηρίου «Σιντριβάνι» κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ

Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, η «Thema» ανακοίνωσε ότι το εκδοτήριο του σταθμού «Σιντριβάνι» θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο. Συγκεκριμένα, θα είναι ανοιχτό για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών ως εξής: Παρασκευή 05/09: 09:00 – 17:00, Σάββατο 06/09 και Κυριακή 07/09: 09:00 – 21:00, Δευτέρα 08/09 έως Παρασκευή 12/09: 15:00 – 21:00, Σάββατο 13/09 και Κυριακή 14/09: 09:00 – 21:00.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις και τις συναλλαγές τους, ακολουθώντας τις οδηγίες και τη σχετική πληροφόρηση από τη «Thema» για αποφυγή ταλαιπωρίας καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.