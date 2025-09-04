Η Porsche φαίνεται ότι έχει νέα σχέδια, πιο εξηλεκτρισμένα για το μέλλον της – και αυτό ηδη έχει φανεί -για αυτό το λόγο και δεν περιλαμβάνει στη γκάμα της, στο μέλλον τις 718 Boxster και Cayman. Τα entry-level μοντέλα της γερμανικής μάρκας, δύο μοντέλα που αποτελούσαν για χρόνια το σημείο εισόδου στον κόσμο της Porsche για χιλιάδες κόσμου μας αποχαιρετούν. Η εταιρία ανακοίνωσε ότι σταματά να δέχεται παραγγελίες για τα εμβληματικά coupe και cabriolet καθώς πλησιάζει ο τερματισμός της παραγωγής τους κάποια στιγμή εντός του 2026.

Οι μοναδικές 718 που μπορεί να αγοράσουν πλέον οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτές που υπάρχουν ήδη στο stock και εννοείται ότι όλες οι παραγγελίες που έχουν γίνει μέχρι αυτό το σημείο θα εξυπηρετηθούν.