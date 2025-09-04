Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Neue Klasse θα κάνει ντεμπούτο με το πλήρως ηλεκτρικό iX3, το οποίο παρουσιάζεται επίσημα στο BMW Group Keynote στις 5 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πλατφόρμα αποκλειστικά αφιερωμένη στα ηλεκτρικά, σε αντίθεση με τα σημερινά EVs της BMW που βασίζονται σε θερμικά μοντέλα. Το αποτέλεσμα υπόσχεται καλύτερη αεροδυναμική, περισσότερο εσωτερικό χώρο και πιο αποδοτική διάταξη.

Το iX3 τοποθετείται ανάμεσα στο μικρότερο iX1 και το μεγαλύτερο iX SUV, έχοντας απέναντί του μοντέλα όπως το Tesla Model Y, το νέο Mercedes EQC, το Audi Q6 e-tron και το Lexus RZ. Η BMW στοχεύει να προσφέρει όχι μόνο επιδόσεις και πολυτέλεια, αλλά και μια ξεχωριστή ταυτότητα που θα διαφοροποιεί τα EVs της από τα παραδοσιακά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η καμπίνα του iX3 θα εισάγει το επόμενο βήμα στο iDrive, με καμπύλη οθόνη, μινιμαλιστικό σχεδιασμό και χρήση βιώσιμων υλικών. Θα ενσωματώνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που θα αγγίζουν τη δυνατότητα σχεδόν αυτόνομης οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ αναμένεται και καινοτόμος φωτισμός, νέα εργονομία και δυνατότητες over-the-air ενημερώσεων.

Με τα έκτης γενιάς ηλεκτρικά συστήματα eDrive και τις νέες μπαταρίες, το iX3 θα αρχίσει να παράγεται το 2025 και θα βγει στην αγορά το 2026. Με τα θεμέλια της Neue Klasse, υπόσχεται να συνδυάσει την ηλεκτρική αποδοτικότητα με τη γνωστή οδηγική εμπειρία της BMW, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη εποχή των «προπέλων».