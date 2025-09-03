Η Γαλλία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας πολιτικής κρίσης, με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να υποβάλλεται τη Δευτέρα σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση, η οποία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα τον οδηγήσει εκτός κυβέρνησης. Η πιθανή ήττα του θα σημάνει την έναρξη μιας ακόμη περιόδου αστάθειας για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να καλείται να αποφασίσει μεταξύ τριών δύσκολων επιλογών: τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη εκλογών ή, στο έσχατο σενάριο, την παραίτησή του.

Η Συνταγματική τάξη της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: Σε περίπτωση ήττας σε ψήφο εμπιστοσύνης ή πρόταση μομφής, ο πρωθυπουργός και το υπουργικό του συμβούλιο υποχρεούνται να παραιτηθούν. Αυτό το ενδεχόμενο αυξάνει την πίεση στον Μακρόν, ο οποίος βλέπει το πολιτικό σκηνικό να κατακερματίζεται και τις αγορές να ανησυχούν για το διογκωμένο δημόσιο έλλειμμα.

Η πρώτη επιλογή του προέδρου θα ήταν να διορίσει νέο πρωθυπουργό και να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι με μια Εθνοσυνέλευση βαθιά διχασμένη, το αδιέξοδο θα συνεχιστεί. Η δεύτερη επιλογή είναι η διάλυση του Κοινοβουλίου και η προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Αυτή είναι η πρόταση που υποστηρίζει ανοιχτά η Ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν, που θεωρεί ότι μόνον έτσι μπορεί να βρεθεί λύση στο πολιτικό χάος. Τα γκάλοπ, ωστόσο, δείχνουν πως μια νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολα θα έδινε σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με την Εθνική Συσπείρωση και το Αριστερό Μέτωπο να μοιράζονται τις ψήφους.

Η τρίτη και πιο ακραία επιλογή θα ήταν η παραίτηση του ίδιου του Μακρόν. Σε αυτό το σενάριο, ο πρόεδρος της Γερουσίας θα αναλάμβανε προσωρινά την προεδρία και θα οδηγούσε τη χώρα σε νέες προεδρικές εκλογές. Η ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας καταγράφει μόνον μία τέτοια περίπτωση: την παραίτηση του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ το 1969, μετά τις πολιτικές αναταράξεις του Μάη του ’68 και την αποτυχία ενός κρίσιμου δημοψηφίσματος.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το έλλειμμα να αγγίζει το 5,8% του ΑΕΠ και τις πιέσεις για δραστικά μέτρα λιτότητας να εντείνονται, η αστάθεια στο Παρίσι απειλεί να πλήξει την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η επόμενη κίνηση του Μακρόν θα καθορίσει αν η Γαλλία θα βρει δρόμο εξόδου από το αδιέξοδο ή θα βυθιστεί ακόμη περισσότερο σε έναν κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας.