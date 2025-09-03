Σφοδρή αεροπορική επίθεση εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων σιδηροδρομικών εργαζομένων και την άμεση κινητοποίηση της Πολωνίας, η οποία απογείωσε πολεμικά αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοινώσεις ουκρανικών και πολωνικών αρχών.

Η επίθεση συνέπεσε χρονικά με τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, στην οποία παρέστη και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για την επέτειο του τερματισμού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε χαρακτηριστικά πως «ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο», εκπέμποντας ηχηρό μήνυμα διεθνούς ανησυχίας.

Συναγερμοί και εκρήξεις σε ολόκληρη την Ουκρανία

Για πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ολόκληρη την Ουκρανία ήχησαν συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής, ενώ εκρήξεις καταγράφηκαν σε εννέα από τις 24 περιφέρειες της χώρας – από το Κίεβο έως το Λβιβ και το Βολίν στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης.

Η Πολωνία, που συνορεύει με την Ουκρανία και αποτελεί κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, δραστηριοποίησε τόσο τα δικά της όσο και συμμαχικά αεροσκάφη για να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνάμεις στα σύνορα, όπως ανακοίνωσε η πολωνική στρατιωτική διοίκηση. Όπως επισημάνθηκε σε ανάρτηση στο X, «για άλλη μια φορά η Ρωσική Ομοσπονδία διεξάγει επιδρομές σε στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας».

Σημαντικές ζημιές σε υποδομές και θύματα

Στην κεντρική περιφέρεια Κίροβοχραντ, τέσσερις σιδηροδρομικοί εργαζόμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο έπειτα από ρωσικά πλήγματα, αναφέρουν οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι μέσω Telegram. Η εταιρεία προειδοποίησε για σοβαρές καθυστερήσεις σε δρομολόγια εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, τουλάχιστον πέντε πολίτες τραυματίστηκαν και 28 κατοικίες υπέστησαν φθορές στην κοινότητα Ζναμιάνκα, πάλι στην περιφέρεια Κίροβοχραντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ουκρανικών υπηρεσιών άμεσης δράσης.

Σημαντικά προβλήματα κατεγράφησαν και στη δυτική πόλη Χμελνίτσκι, όπου τα δημόσια μέσα μεταφοράς δυσκολεύονται να λειτουργήσουν λόγω ζημιών, ενώ ο τοπικός κυβερνήτης ανέφερε εκτεταμένες πυρκαγιές και φθορές σε κατοικίες και άλλες υποδομές.

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τις εξελίξεις.

Επιπτώσεις και στη ρωσική επικράτεια

Παράλληλα, στη Ρωσία σημειώθηκαν προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιφέρειας Ροστόφ, καθώς οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν διακοπή ηλεκτροδότησης και καθυστερήσεις σε δρομολόγια, λόγω συντριβής μη επανδρωμένου αεροσκάφους πλησίον του σταθμού. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας στο Telegram.