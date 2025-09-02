Περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, σύμφωνα με δηλώσεις νοτιοκορεάτη βουλευτή που επικαλέστηκε επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας του.

Όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Λι Σέονγκ-κουέουν μετά τη σχετική ενημέρωση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν σημαντική αύξηση των ανθρώπινων απωλειών: «Τον Απρίλιο ο αριθμός των νεκρών υπολογιζόταν τουλάχιστον στους 600, όμως βάσει επικαιροποιημένων εκτιμήσεων, πλέον μιλάμε για περίπου 2.000» ανέφερε συγκεκριμένα ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με πηγές των νοτιοκορεατικών και δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Βόρεια Κορέα έχει αποστείλει στο ρωσικό έδαφος, και ειδικότερα στην περιφέρεια του Κουρσκ, περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στη διάρκεια του 2024. Η μετακίνηση αυτή φέρεται να σχετίζεται με επιθέσεις των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ παράλληλα η Πιονγκγιάνγκ έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με βλήματα πυροβολικού, πυραύλους και συστήματα ρουκετών μεγάλης εμβέλειας.

Συνεχιζόμενη ενίσχυση από τη Βόρεια Κορέα

Ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Λι Σέονγκ-κουέουν, μέλος του Κόμματος της Λαϊκής Εξουσίας, πρόσθεσε πως υπάρχει σχεδιασμός για την αποστολή επιπλέον 6.000 Βορειοκορεατών στρατιωτικών στο πλευρό της Ρωσίας, αριθμός από τον οποίο περίπου 1.000 ήδη έχουν μεταβεί στην περιοχή.

Το KCNA, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, μετέδωσε το προηγούμενο Σάββατο ότι ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν απηύθυνε μηνύματα σε οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών «που έπεσαν στις μάχες κατά της Ουκρανίας μαχόμενοι υπέρ της Ρωσίας». Προηγήθηκε δημόσια τελετή παρασημοφόρησης και προσωπικές συναντήσεις με ορισμένες από αυτές τις οικογένειες, κατά την οποία εξήρε τον ρόλο των στρατιωτών του.

Ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ

Η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας έχει ενισχυθεί θεαματικά από το 2024, οπότε και υπεγράφη διμερής συμφωνία για την ασφάλεια και την άμυνα. Στο πλαίσιο των γεωστρατηγικών εξελίξεων, ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να παραβρεθεί αύριο, Τετάρτη, στο Πεκίνο, στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όπου θα δώσουν το παρόν ακόμα 25 ξένοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο δεν δημοσιοποιούν επισήμως τον συνολικό αριθμό των στρατιωτών που συμμετέχουν στη σύγκρουση, ούτε και τις απώλειες τους. Τον Ιούνιο του 2024, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτιμούσε πως «σχεδόν 700.000» Ρώσοι στρατιώτες πολεμούν στην Ουκρανία – αριθμός που επανέλαβε και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Ιούνιο του 2025.