Η Ουκρανία αμφισβητεί ανοιχτά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας σχετικά με την πορεία της πρόσφατης θερινής επίθεσης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, παρά τις διακηρύξεις της Μόσχας περί σημαντικής προέλασης, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν πλήρως καμία σημαντική ουκρανική πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, υποστήριξε το Σάββατο πως, “από τον Μάρτιο, η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει πάρει τον έλεγχο 149 χωριών”.

Αντίδραση και διάψευση από την Ουκρανία

Σε δημόσια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γενικό επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας τόνισε ότι, παρά τους τελευταίους ισχυρισμούς του Γκεράσιμοφ, “οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πάρει πλήρως τον έλεγχο καμίας μεγάλης πόλης”. Επιπλέον, κατήγγειλε ως “πολύ υπερβολικούς” τους αριθμούς που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη ρωσική πλευρά σχετικά με τα εδάφη και τους οικισμούς που καταγράφονται ως καταληφθέντες.

Η συνεχιζόμενη αυτή διαμάχη περί της αληθινής εικόνας στο μέτωπο, υπογραμμίζει την έντονη προπαγανδιστική διάσταση του πολέμου και την ανάγκη ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των δηλώσεων για την εξέλιξη των μαχών στην Ουκρανία.