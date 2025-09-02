Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς από την ΑΕΚ. Ο Σέρβος χαφ της Πόρτο πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για 1+2 χρόνια.

Έτσι θα κλείσει το θέμα με το «εξάρι» που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, με έναν ποδοσφαιριστή που θα χρειαστεί ωστόσο χρόνο για να είναι διαθέσιμος. Αυτό γιατί ο 29χρονος άσος είναι εκτός δράσης από τον περασμένο Οκτώβριο λόγω τραυματισμού στον αχίλλειο.

Ο Γκρούγιτς ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ερυθρό Αστέρα και το 2016 αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ με επτά εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν δανεισμοί σε Κάρντιφ, Χέρτα και Πόρτο η οποία στη συνέχεια τον αγόρασε με εννιά εκατ. ευρώ. Σε μία πενταετία στους «Δράκους» έχει 140 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Η Πόρτο πρόκειται να τον αφήσει ελεύθερο για να απαλλαχτεί από το συμβόλαιό του και η ανακοίνωση από την ΑΕΚ θα γίνει αύριο. Εκτός απροόπτου ο διεθνής άσος θα μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα.