Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο Μάρκο Νίκολιτς είχε πει πως «Ισως πάρουμε παίκτη εγνωσμένης αξίας που θα θέλει χρόνο να προσαρμοστεί…». Και όπως αποδείχθηκε δεν το είπε τυχαία καθώς η ΑΕΚ κατέληξε στην περίπτωση του Μάρκο Γκούγιτς για τα χαφ.

Του 29χρονου άσου της Πόρτο ο οποίος έχει να αγωνιστεί από τον περασμένη Οκτώβριο λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού στον αχίλλειο. Η Ένωση είχε ενδιαφερθεί και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι για την απόκτησή του, αλλά δεν τα βρήκε με την Πόρτο, κάτι που συνέβη τώρα.

Ο Γκρούγιτς είναι στην Αθήνα και αν πάνε όλα καλά με τα ιατρικά του θα υπογράψει στην ΑΕΚ ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Τους τελευταίους μήνες πάντως προπονείται κανονικά και φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, ωστόσο δεν αγωνίζεται καθώς είναι εκτός πλάνων στην Πόρτο.

Πέρσι είχε πέντε συμμετοχές μέχρι να τραυματιστεί ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα τέσσερα εκατ. ευρώ. Ο Γκρούγιτς έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Ερυθρό Αστέρα και έγινε ευρέως γνωστός το 2016 όταν αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ με επτά εκατ. ευρώ.

Στους «κόκκινους» δεν στέριωσε, παραχωρήθηκε δανεικός σε Κάρντιφ και Χέρτα ενώ το 2020 πήγε ως δανεικός στην Πόρτο που στη συνέχεια τον αγόρασε με εννιά εκατ. ευρώ. Έχει 28 συμμετοχές με την Εθνική Σερβίας και μένει να δούμε εφόσον υπογράψει, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

H AEK θα τον αποκτήσει πιθανότατα ως ελεύθερο μιας και η Πόρτο θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του το οποίο έληγε το επόμενο καλοκαίρι. Αγωνιστικά ο Γκρούγιτς έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς για τον χαφ του, μπορεί δηλαδή να ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω καθώς είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ενώ έχει και μέγεθος με ύψος 1.91μ.