Αρχίζουν να πληθαίνουν ξανά οι φωνές στη Γαλλία που προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί η πολιτική αναταραχή η χώρα θα κινδυνεύει να βυθιστεί σε νέα οικονομική ύφεση. Ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου με αφορμή τον προϋπολογισμό, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά για τη συνέχεια.

Το πολιτικό και οικονομικό τοπίο της Γαλλίας τέχει χαρακτηριστεί και φέτος ως ένα ασταθές κοκτέιλ κοινοβουλευτικού κατακερματισμού, δημοσιονομικής λιτότητας και δυσαρέσκειας των πολιτών. Η προσφυγή σε ψήφο εμπιστοσύνης του Μπαϊρού με στόχο την προώθηση περικοπών δαπανών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στο κατακερματισμένο Κοινοβούλιο και πανεθνικές διαμαρτυρίες. Όλα αυτά επιδεινώνουν την αβεβαιότητα με τις αγορές να καραδοκούν και τις αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας να έχουν φτάσει το 3,5%, πλησιάζοντας αυτές της Ιταλίας στο 3,57%.

Αυτή η πολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με το δημόσιο έλλειμμα που ανέρχεται σε 5,8% του ΑΕΠ και το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ που προβλέπεται να υπερβεί το 120% έως το 2029, έχει δημιουργήσει μεγάλες ανησυχίες για τη συνέχεια. Για τους επενδυτές η πρόκληση έγκειται στην αξιολόγηση του κινδύνου ύφεσης, ενώ οι καταναλωτές μειώνουν τις δαπάνες τους λόγω ανησυχιών για τη συνέχεια.

Οι ισχυροί παίκτες των ομολόγων

Η πολιτική κρίση και οι ευαίσθητες ισορροπίες έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ικανότητα της Γαλλίας να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν οι αποκαλούμενοι «τιμωροί των ομολόγων». Πρόκειται για μεγάλους επενδυτές οι οποίες μπορεί να ξεπουλήσουν δημόσιο χρέος μιας χώρας είτε για αμιγώς κερδοσκοπικούς λόγους είτε επειδή πολλοί πελάτες τους θέλουν να ρευστοποιήσουν θέσεις τους σε αυτό. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν και με χώρες όπως η Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα.

Μια μη ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού –που αποτελεί σοβαρή πιθανότητα σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών- μπορεί να οδηγήσει σε αναζήτηση νέου πρωθυπουργού ή σε νέες εκλογές, προκαλώντας νέα αβεβαιότητα μέσα στο φθινόπωρο. Η καθυστερημένη εφαρμογή του προϋπολογισμού του 2026 λόγω της πολιτικής αστάθειας, η οποία θεωρείται ως πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του ελλείμματος, έχει ήδη οδηγήσει σε προσωρινά μόνο δημοσιονομικά μέτρα, καθυστερώντας τις επενδύσεις σε υποδομές, άμυνα και κοινωνικά προγράμματα, λένε αναλυτές.

Καμπανάκι από επιχειρήσεις

Πλέον μεγάλοι και μικρότεροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη Γαλλία ανησυχούν ανοικτά για κίνδυνο ύφεσης. Η απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης θα επηρεάσει τους καταναλωτές και θα μπορούσε να επαναφέρει τους φόβους για ύφεση, εκτίμησε την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας λιανικής πώλησης της χώρας, της Carrefour. «Το ηθικό μας συνδέεται με τη λειτουργία του κράτους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Carrefour, Αλεξάντρ Μπομπάρ, σε επιχειρηματικό συνέδριο. «Όσο περισσότερη αβεβαιότητα υπάρχει, όπως συμβαίνει τώρα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ενός ισχυρού πλήγματος στην οικονομία, καθώς οι καταναλωτές αναβάλλουν τις αποφάσεις τους για τις δαπάνες», πρόσθεσε. «Φοβάμαι λίγο, χωρίς να είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος, ότι το αίσθημα ευθύνης δεν είναι η πιο δημοφιλής στάση αυτή τη στιγμή», κατέληξε.

Ο Πάτρικ Μάρτιν, επικεφαλής του επιχειρηματικού λόμπι Medef, προειδοποίησε στους Financial Times για πραγματικό «κίνδυνο ύφεσης» στη Γαλλία, προσθέτοντας ότι η χώρα βρισκόταν ήδη «σε μια πολύ επισφαλή κατάσταση».

«Οι παραγγελίες στερεύουν, οι δασμοί [επιβαρύνουν το κλίμα] και προσθέτουμε για άλλη μια φορά [στην κατάσταση] έναν γαλλικό κίνδυνο», δήλωσε σε επιχειρηματικό συνέδριο. «Αυτό αναμφισβήτητα θέτει έναν νέο κίνδυνο για την ανάπτυξη».

Ανώτερο στέλεχος σε εταιρεία του βασικού δείκτη του Χρηματιστηρίου του Παρισιού, CAC 40, εκτίμησε στη βρετανική εφημερίδα ότι ενώ υπήρχε οικονομική συναίνεση σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων, δεν βρέθηκε πολιτική συναίνεση για το πώς να γίνει αυτό.

«Όταν υπάρχει αβεβαιότητα, οι άνθρωποι τείνουν να αποφεύγουν το ζήτημα και να αμφισβητούν τα σχέδιά τους», είπε.

«Έχουμε αστάθεια στην κυβέρνηση εδώ και 18 μήνες», δήλωσε ο Γκιγιόμ Μπορί, επικεφαλής της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών AXA France. «Οι ηγέτες των επιχειρήσεων χρειάζονται σαφήνεια για να είναι σε θέση να σχεδιάσουν τις απαραίτητες επενδύσεις», προσέθεσε.