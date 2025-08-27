Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στην πτώση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στις αγορές μετοχών και ομολόγων της Γαλλίας, λίγο πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση, διαβεβαίωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι η χώρα παραμένει «σταθερή», σύμφωνα με κυβερνητική εκπρόσωπο.

«Η Γαλλία είναι μια ισχυρή χώρα με ισχυρή οικονομία… αλλά πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας τα ηνία του πεπρωμένου μας», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφί Πριμά, μεταφέροντας τις δηλώσεις του Μακρόν. «Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στις χρηματαγορές, ότι θέλουμε μια Γαλλία ακόμη πιο σταθερή».

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα επιδιώξει ψήφο εμπιστοσύνης για τα σχέδια του προϋπολογισμού, αν και όλα δείχνουν πως πρόκειται να τη χάσει.

Η κ. Πριμά σημείωσε ότι ο πρόεδρος Μακρόν δεν συζήτησε στο υπουργικό συμβούλιο την πιθανότητα διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης.